美国债市：周二730亿美元短期公债标售得标利率低于之前

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透纽约2月2日 - 美国财政部周二标售730亿美元公债，得标利率低于前次，因全球经济疑虑导致市场对短期公债的避险需求大增。
财政部标售550亿美元四周期国库券 的得标利率为0.270%，投标倍数为3.59。
“投标者认为这样的水平有投资价值，”Jefferies & Co.货币市场策略师Tom Simons在研究报告中写到。
上周550亿美元四周期国库券标售 得标利率为0.295%，投标倍数为3.69。
此外，财政部还进行了180亿美元一年期公债 标售，得标利率为0.53%，投标倍数为3.59。
1月进行的上次一年期公债标售 得标利率为0.670%，投标倍数为3.95。(完)
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。