美国债市：周二730亿美元短期公债标售得标利率低于之前

路透纽约2月2日 - 美国财政部周二标售730亿美元公债，得标利率低于前次，因全球经济疑虑导致市场对短期公债的避险需求大增。

财政部标售550亿美元四周期国库券 的得标利率为0.270%，投标倍数为3.59。

“投标者认为这样的水平有投资价值，”Jefferies & Co.货币市场策略师Tom Simons在研究报告中写到。

上周550亿美元四周期国库券标售 得标利率为0.295%，投标倍数为3.69。

此外，财政部还进行了180亿美元一年期公债 标售，得标利率为0.53%，投标倍数为3.59。