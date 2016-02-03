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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 09:35 BJT

澳洲经济指标总览--2月3日

经济指标                   时段      最新值      前月(季)值   下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                   3月3日
 商品及服务收支(亿澳元)                    12月       逆差35.35   逆差29.06         
     出口(较前月)                                           -5%       +1.0%         
     进口(较前月)                                           -1%       -1.0%         
                                                                                    
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                             2月5日
       (较前月)                            11月           +0.4%       +0.6%         
                                                                                    
 就业市场(经季节调整)                                                            2月18日
 就业人口(较前月变动,万人)                 12月            -0.1       +7.50         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                            +1.76       +4.73         
                                                                             
 失业率                                                    5.8%        5.8%         
 就业参与率                                               65.1%       65.3%         
                                                                                    
 消费者物价指数(CPI)                                                             4月27日
 总体CPI(较前季)                          第四季          +0.4%       +0.5%         
     (较上年同期)                                         +1.7%       +1.5%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.6%       +0.3%         
     (较上年同期)                                         +2.1%       +2.1%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.5%       +0.4%         
     (较上年同期)                                         +1.9%       +2.1%         
                                                                                    
 国际贸易价格指数                                                                4月28日
 进口物价(较前季)                         第四季          -0.3%       +1.4%         
 出口物价(较前季)                                         -5.4%        持平         
                                                                                    
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                               3月1日
 经常帐收支                               第三季        赤字181     赤字205         
 商品与服务贸易收支                                   逆差74.38  逆差109.46         
                                                                                    
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                            3月2日
     (较前季)                             第三季          +0.9%       +0.3%  
     (较上年同期)                                         +2.5%       +1.9%  
 (完)

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