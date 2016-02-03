《中国报摘》--中国证券报2月3日

* 头版头条:

--中国央行和银监会发布通知，要求在不实施“限购”的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。

* 其他:

--中国社会科学院最新报告认为，2016年股票市场将处震荡筑底状态，防范风险是投资者的首要任务。

--商务部表示，今年中国外贸发展面临形势依然复杂严峻，将着力推进外贸供给侧改革，推动外贸稳定增长。

--基金业协会发布《私募投资基金管理人内部控制指引》，规定私募应针对不同类别私募基金利益输送、利益冲突，建立健全管理防范及解决机制，公平对待管理的不同基金。

--Wind数据显示，截至周二(2日)，沪深两市已披露年报的29家上市公司中，部分公司公募股东在2015年四季度纷纷撤离，汇金和社保基金持股仍较稳定。

--京能电力 称，拟以5.21元人民币/股价格，非公开发行不超过11.39亿股，并支付现金10亿元，合计69.36亿元收购实际控制人京能集团持有的京能煤电100%股权；同时向特定投资者非公开发行股份募集不超过30亿元的配套资金。