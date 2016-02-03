《中国报摘》--中国证券报2月3日

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
* 头版头条:
--中国央行和银监会发布通知，要求在不实施“限购”的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。
* 其他:
--中国社会科学院最新报告认为，2016年股票市场将处震荡筑底状态，防范风险是投资者的首要任务。
--商务部表示，今年中国外贸发展面临形势依然复杂严峻，将着力推进外贸供给侧改革，推动外贸稳定增长。
--基金业协会发布《私募投资基金管理人内部控制指引》，规定私募应针对不同类别私募基金利益输送、利益冲突，建立健全管理防范及解决机制，公平对待管理的不同基金。
--Wind数据显示，截至周二(2日)，沪深两市已披露年报的29家上市公司中，部分公司公募股东在2015年四季度纷纷撤离，汇金和社保基金持股仍较稳定。
--京能电力 称，拟以5.21元人民币/股价格，非公开发行不超过11.39亿股，并支付现金10亿元，合计69.36亿元收购实际控制人京能集团持有的京能煤电100%股权；同时向特定投资者非公开发行股份募集不超过30亿元的配套资金。
--武钢股份 和中国船舶 同时发布国有股无偿划转公告，受让方均为中远集团。其中武钢集团拟转让5亿股武钢股份股票，约占总股本4.95%；中船集团拟转让4,392万股中国船舶股份，占公司总股本的3.19%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)