修正-《全球汇市》日圆和欧元兑美元守住升幅，油价下跌使全球困境重受关注

(更正：补上第三段漏字“周五”)

* 油价跌势加剧，市场关注焦点离开央行政策

* 美元兑日圆在日本央行宽松政策后录得的升幅多数已遭回吐

* 美债收益率下滑之际，欧元亦受惠于避险心态

* 加元和澳元因油价走疲而处于守势

路透东京2月3日 - 日圆和欧元兑美元周三守住隔夜升幅，此前油价急跌引燃避险情绪，掼压美债收益率至九个月低位，令美元吸引力下降。

欧元兑美元 持稳于1.0924美元，此前在隔夜市场上涨0.3%。美元兑日圆 几无变动，报119.83日圆，隔夜下跌0.9%。

美元兑日圆周五劲升至六周高位121.70日圆，此前日本央行宣布采行负利率政策，令市场大感意外。

但油价之后便重启跌势，引发股市动荡，令投资者重新关切全球成长忧虑以及各国央行政策。

“从8月中国增长疑虑开始撼动市场以来，普遍的主题就一直是各国央行对抗全球风险，”东京巴克莱首席日本汇市策略师Shin Kadota表示。

“最新一轮的‘避险情绪’，令日圆获益。欧元自8月起也成为一种避险货币，因美债收益率下降而上涨。我认为中国忧虑不会很快消退，央行对抗全球风险的主题可能会无限期地上演下去。”

油价的最新跌势冲击加元等商品货币。由于全球避险情绪在日本央行政策决定公布后暂时缓解，加元曾获得数日的喘息之机。

加元兑美元 几无变动，报1.4051加元，隔夜下跌0.8%。

澳元兑美元 下滑0.1%至0.7033美元。

澳元料仍处于守势，此前在周二下跌1%，当天澳洲央行维持利率不变，但暗示未来有降息的可能。

美国原油期货 料连续第三日下跌，因对于主要产油国同意减产的希望减退。

指标10年期美债收益率(殖利率) 跌至1.874%，创2015年4月来最低。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0922 1.0916 +0.05 +0.57 1.0860

美元/日圆 119.83 119.94 -0.09 -0.39 120.30

欧元/日圆 130.86 130.97 -0.08 +0.30 130.47

美元/瑞郎 1.0183 1.0182 +0.01 +1.65 1.0018

英镑/美元 1.4397 1.4408 -0.08 -2.31 1.4738

美元/加元 1.4063 1.4051 +0.09 +1.62 1.3839

美元/离岸人民币 6.6249 6.6266 -0.03 +0.87 6.5680

澳元/美元 0.7032 0.7038 -0.09 -3.34 0.7275

新西兰元/美元 0.6538 0.6512 +0.40 -4.21 0.6825

澳元/日圆 84.230 84.390 -0.19 -3.87 87.620

新西兰元/日圆 78.090 78.020 +0.09 -4.75 81.980

英镑/日圆 172.55 172.84 -0.17 -2.64 177.22

澳元/新西兰元 1.0752 1.0800 -0.44 +0.83 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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