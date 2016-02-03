中国个股：西水股份旗下天安财险拟增发筹资至多200亿元

路透上海2月3日 - 刚把天安财险收入旗下，中国内蒙古西水创业股份有限公司 又公布了天安财险增发股份方案，拟筹资至多200.4亿元人民币，现有股东有优先认购权。

西水股份公告显示，天安财险将按现有总股本125.3亿股为基准，按1:0.62比例增发不超过77.68亿股，每股增发价格不低于2.58元。具体价格以评估机构出具的评估报告或估值报告的结果为准。

增资分两次进行，第一轮增资按1:0.465比例增发不超过58.26亿股，募集至多150.31亿元资金，各家股东可按持股比例全部或部分认购第一次增发股份，首轮认购不足部分由有认购意向股东协商进行再次认购，仍有剩余部分公司可以向意向投资方增发。西水股份将放弃首轮认购的优先认购权，但拟以其控制的企业参与认购首轮或再次认购剩余的部分。

天安财险在本次增资方案获股东大会审议通过后，将根据实际资金需求向全体股东发出第二次增资认购通知，各股东可按持股比例全部或部分认购第二次增发的股份。

值得关注的是，西水股份的全资子公司包头市岩华投资管理公司将发起成立三家有限合伙投资基金，每家基金认购总规模均为25.2亿元，包头岩华作为基金管理人，并认购三家基金各2,000万元。有业内人士认为，西水股份放弃直接认购天安财险增发股份，但可以透过上述投资基金参与认购，以巩固其对天安财险的控股权。

西水股份刚完成增发收购资产计划，以定向增发和现金方式收购天安财险26.96%股权，每股天安财险交易价格为2.58元，并向正元投资等投资者增发筹集约69亿元配套资金，用于向天安财险增资。交易完成后，西水股份持有天安财险50.87%股权。