《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月3日

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透香港2月3日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元= 7.7947港元 ) 美国股市周二下跌，道琼工业指数 收跌295.64点或1.8%，至16,153.54点。受累油价再次大幅 下滑，艾克森美孚 预计削减支出也令人失望。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 94.000 -2.80 34217 7.327 -2.95 中国铝业 7.560 2.16 14936 2.357 -2.60 中国移动 53.770 -1.47 271609 83.824 -2.25 中国人寿 11.340 -1.82 218629 17.678 -2.44 中石油 56.530 -3.42 23221 4.406 -3.58 中石化 53.360 -2.82 63815 4.159 -3.27 汇丰控股 33.550 -4.01 3530231 52.302 -3.41 中电信 45.620 -3.00 6072 3.556 -2.31 中国联通 10.700 -2.46 156554 8.340 -1.88 兖州煤业 3.780 -3.32 8156 2.946 -3.08 华能国际 32.360 -2.56 15282 6.306 -1.47 南方航空 28.260 -4.24 6790 4.406 -2.32 东方航空 22.520 -3.76 5173 3.511 -1.66 中芯国际 4.420 -1.34 4097 0.689 -2.95 (完) (整理 梁慧仪)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)