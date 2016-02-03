《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月3日

路透香港2月3日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元= 7.7947港元 ) 美国股市周二下跌，道琼工业指数 收跌295.64点或1.8%，至16,153.54点。受累油价再次大幅 下滑，艾克森美孚 预计削减支出也令人失望。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 94.000 -2.80 34217 7.327 -2.95 中国铝业 7.560 2.16 14936 2.357 -2.60 中国移动 53.770 -1.47 271609 83.824 -2.25 中国人寿 11.340 -1.82 218629 17.678 -2.44 中石油 56.530 -3.42 23221 4.406 -3.58 中石化 53.360 -2.82 63815 4.159 -3.27 汇丰控股 33.550 -4.01 3530231 52.302 -3.41 中电信 45.620 -3.00 6072 3.556 -2.31 中国联通 10.700 -2.46 156554 8.340 -1.88 兖州煤业 3.780 -3.32 8156 2.946 -3.08 华能国际 32.360 -2.56 15282 6.306 -1.47 南方航空 28.260 -4.24 6790 4.406 -2.32 东方航空 22.520 -3.76 5173 3.511 -1.66 中芯国际 4.420 -1.34 4097 0.689 -2.95 (完) (整理 梁慧仪)