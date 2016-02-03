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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 08:15 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月3日

路透香港2月3日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=
7.7947港元 )
    
    美国股市周二下跌，道琼工业指数 收跌295.64点或1.8%，至16,153.54点。受累油价再次大幅
下滑，艾克森美孚 预计削减支出也令人失望。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                        94.000   -2.80      34217             7.327      -2.95
 中国铝业                       7.560    2.16      14936             2.357      -2.60
 中国移动                      53.770   -1.47     271609            83.824      -2.25
 中国人寿                      11.340   -1.82     218629            17.678      -2.44
 中石油                        56.530   -3.42      23221             4.406      -3.58
 中石化                        53.360   -2.82      63815             4.159      -3.27
 汇丰控股                      33.550   -4.01    3530231            52.302      -3.41
 中电信                        45.620   -3.00       6072             3.556      -2.31
 中国联通                      10.700   -2.46     156554             8.340      -1.88
 兖州煤业                       3.780   -3.32       8156             2.946      -3.08
 华能国际                      32.360   -2.56      15282             6.306      -1.47
 南方航空                      28.260   -4.24       6790             4.406      -2.32
 东方航空                      22.520   -3.76       5173             3.511      -1.66
 中芯国际                       4.420   -1.34       4097             0.689      -2.95
 (完)

 (整理 梁慧仪)

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