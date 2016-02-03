《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月3日

*工商时报：

--立法院长苏嘉全昨日召开上任后首次朝野协商，决议本会期自2月19日举行首次会议，将邀请行政院长张善政及各部会首长列席报告、备询，预计各委员会召委选举也提前至3月2日举行。

--经济部投审会今日召开委员会议，审理台积电 申请12寸晶圆厂登陆案，由于该案采取独资、没有陆资参股，预估投审会通过的机率高，投资金额高达30亿美元，将创下企业历年赴陆单一投资最大金额的新纪录。

--金管会将限缩保险业投资海外不动产限额，寿险业者本周力求翻案。保险局长李满治表示，目前草案是以净值30%为限，但部分寿险业者希望争取以可运用资金2-5%来规范，会先倾听业者意见，但〞海外不动产单笔投资金额高，用净值似乎才能真正控管风险〞。

*经济日报：

--行政院副院长杜紫军明日将邀集各部会讨论刺激消费方案执行成效。目前多数部会倾向不打延长赛，盼〞回归市场机制〞，政院昨天也首度松口，一旦确认边际效用递减，已无助拚经济，不排除在2月底如期退场。

--看好春节房市，今年四大代销加上远雄的可销售案量上看1,200亿台币、年增10%，主要是看好总统大选后，去年递延性买盘有望在年节期间出笼；远雄今年不仅祭出赏屋送3,000个红包，更推出下订再送GOGORO电动机车、特惠保留户来冲刺春节行情。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。