《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月3日

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
*工商时报：
--立法院长苏嘉全昨日召开上任后首次朝野协商，决议本会期自2月19日举行首次会议，将邀请行政院长张善政及各部会首长列席报告、备询，预计各委员会召委选举也提前至3月2日举行。
--经济部投审会今日召开委员会议，审理台积电 申请12寸晶圆厂登陆案，由于该案采取独资、没有陆资参股，预估投审会通过的机率高，投资金额高达30亿美元，将创下企业历年赴陆单一投资最大金额的新纪录。
--金管会将限缩保险业投资海外不动产限额，寿险业者本周力求翻案。保险局长李满治表示，目前草案是以净值30%为限，但部分寿险业者希望争取以可运用资金2-5%来规范，会先倾听业者意见，但〞海外不动产单笔投资金额高，用净值似乎才能真正控管风险〞。
*经济日报：
--行政院副院长杜紫军明日将邀集各部会讨论刺激消费方案执行成效。目前多数部会倾向不打延长赛，盼〞回归市场机制〞，政院昨天也首度松口，一旦确认边际效用递减，已无助拚经济，不排除在2月底如期退场。
--看好春节房市，今年四大代销加上远雄的可销售案量上看1,200亿台币、年增10%，主要是看好总统大选后，去年递延性买盘有望在年节期间出笼；远雄今年不仅祭出赏屋送3,000个红包，更推出下订再送GOGORO电动机车、特惠保留户来冲刺春节行情。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)