《香港报摘》--经济日报2月3日

* 要闻版头条：

--为了化解7亿平方米库存（业内评估需10年以上消化）和稳增长，中央推出去楼市库存新政。人民银行和中国银监会昨日公布，在不实施＂限购＂措施的城市，居民家庭首间普通住房的首期比例最低可降至20%。内地经济学家马光远表示，央行的房贷新政意味着房地产救市大幕拉开。

* 其他：

--恒基地产 营业（二）部本年将会多盘齐推，涉及约1,355个单位，连同（一）部计算，本年集团推盘量将逾2,750个（连同工商物业）。

--上周四暴泻91.4%的恒发洋参 刊发通告，证实大股东杨永仁有抵押股份及被＂斩仓＂，翌日就算在业绩禁售期内，杨永仁继续大手抵押50亿股，以贷款2亿港元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘