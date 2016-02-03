《香港报摘》--经济日报2月3日

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
* 要闻版头条：
--为了化解7亿平方米库存（业内评估需10年以上消化）和稳增长，中央推出去楼市库存新政。人民银行和中国银监会昨日公布，在不实施＂限购＂措施的城市，居民家庭首间普通住房的首期比例最低可降至20%。内地经济学家马光远表示，央行的房贷新政意味着房地产救市大幕拉开。
* 其他：
--恒基地产 营业（二）部本年将会多盘齐推，涉及约1,355个单位，连同（一）部计算，本年集团推盘量将逾2,750个（连同工商物业）。
--上周四暴泻91.4%的恒发洋参 刊发通告，证实大股东杨永仁有抵押股份及被＂斩仓＂，翌日就算在业绩禁售期内，杨永仁继续大手抵押50亿股，以贷款2亿港元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)