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亚洲 | 2016年 2月 4日 星期四 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--2月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值       前值
    
    2月3日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --    买超4,753
             外资投资日本股票(亿日圆)                             --    卖超1,892
    
    2月4日(四)
    0645 瑞士消费者信心指数                         第一季        --         负18
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                   1月      +0.3%       +1.7%
                            (较上年同期)   截至1月的三个月        --        +9.5%
    1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           2月      1-8-0       1-8-0
                                                                   (升息-不变-降息)
    1200 英国央行利率决定                              2月      0.50%       0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --        3,750
    1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)            1月        --       23,622
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          1月30日当周       28.0        27.8
                        四周均值(万人)                            --         28.3
                  续请失业金人数(万人)         1月23日当周        224       226.8
    1330 美国单位劳工成本                       第四季初值      +3.9%       +1.8%
             非农业生产率                                       -1.8%       +2.2%
    1500 美国工厂订单(较前月)                         12月      -2.8%       -0.2%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --        -0.3%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)         12月修正值        --        -5.1%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --        -1.2%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --        -2.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --        -4.3%
    2230 澳洲AIG建筑业指数                             1月        --         46.8
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          1月        --       12,332
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    2月3日(三)
    0030 澳洲建筑许可                                 12月       +9.2%      +5.0%
             民间住宅建筑许可                                    +5.4%        -- 
    0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)               12月   逆差35.35     逆差25
                 商品和服务进口                                    -1%        -- 
                 商品和服务出口                                    -5%        -- 
    0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)             1月        52.4        -- 
    0230 香港日经PMI                                   1月        46.1        -- 
    0500 日本消费者信心指数                            1月        42.5        -- 
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                   1月        53.6       54.2
    0850 法国Markit服务业PMI                           1月        50.3       50.6
                   综合PMI                                        50.2        -- 
    0855 德国Markit服务业PMI                        1月终值       55.0       55.4
                   综合PMI                                        54.4        -- 
    0900 欧元区Markit服务业PMI                      1月终值       53.6       53.6
                     综合PMI                                      53.6       53.5
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                       1月       55.6       55.3
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)          1月初值      -0.2%      -0.2%
                                  (较上年同期)                   +0.3%      +0.3%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                 -2.2%      -2.3%
                                    (较上年同期)                 +0.4%      +0.3%
    1000 欧元区零售销售(较前月)                       12月       +0.3%      +0.3%
                       (较上年同期)                              +1.4%      +1.5%
    1200 美国抵押贷款市场指数                          前周      460.6        -- 
             再融资指数                                        1,827.6        -- 
    1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                 1月    增加20.5   增加19.5
    1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       1月终值        53.2        -- 
                   综合PMI                                        53.2        -- 
    1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数             1月        53.5       55.1
                                  企业活动分项指数                53.9       58.5
                                  就业分项指数                    52.1        -- 
                                  新订单分项指数                  56.5        -- 
                                  投入物价分项指数                46.4        -- 
    (完)

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