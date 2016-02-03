主要国家经济指标预测--2月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月3日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,753 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,892 2月4日(四) 0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负18 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 +0.3% +1.7% (较上年同期) 截至1月的三个月 -- +9.5% 1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 1-8-0 1-8-0 (升息-不变-降息) 1200 英国央行利率决定 2月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 1月 -- 23,622 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月30日当周 28.0 27.8 四周均值(万人) -- 28.3 续请失业金人数(万人) 1月23日当周 224 226.8 1330 美国单位劳工成本 第四季初值 +3.9% +1.8% 非农业生产率 -1.8% +2.2% 1500 美国工厂订单(较前月) 12月 -2.8% -0.2% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.3% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 12月修正值 -- -5.1% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -1.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -2.9% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -4.3% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 46.8 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,332 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月3日(三) 0030 澳洲建筑许可 12月 +9.2% +5.0% 民间住宅建筑许可 +5.4% -- 0030 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 12月 逆差35.35 逆差25 商品和服务进口 -1% -- 商品和服务出口 -5% -- 0145 中国财新服务业采购经理人指数(PMI) 1月 52.4 -- 0230 香港日经PMI 1月 46.1 -- 0500 日本消费者信心指数 1月 42.5 -- 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 53.6 54.2 0850 法国Markit服务业PMI 1月 50.3 50.6 综合PMI 50.2 -- 0855 德国Markit服务业PMI 1月终值 55.0 55.4 综合PMI 54.4 -- 0900 欧元区Markit服务业PMI 1月终值 53.6 53.6 综合PMI 53.6 53.5 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 55.6 55.3 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -2.2% -2.3% (较上年同期) +0.4% +0.3% 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.5% 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 460.6 -- 再融资指数 1,827.6 -- 1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 1月 增加20.5 增加19.5 1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 1月终值 53.2 -- 综合PMI 53.2 -- 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 53.5 55.1 企业活动分项指数 53.9 58.5 就业分项指数 52.1 -- 新订单分项指数 56.5 -- 投入物价分项指数 46.4 -- (完)