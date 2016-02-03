《新兴市场重要经济事件预告》--2月3日-2月10日

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月3日(三)
首尔--韩国企划财政部长官柳一镐主持政府部长会议，讨论当前经济事件(0100)。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)第四届议会日(至2月5日)，OECD秘书长葛利亚和副秘书长Mari Kiviniemi将发言。
新加坡--召开新加坡经济发展专题讨论会(0930)。
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730)。
2月4日(四)
布拉格--捷克央行举行货币政策会议，随后将发布政策声明(1200)。
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
2月5日(五)
布加勒斯特--罗马尼亚央行宣布利率决定(1000)。
2月8日(一)
暂无重要经济事件公布。
2月9日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议(1300)。
2月10日(三)
暂无重要经济事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)