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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 08:34 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月3日-2月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月3日(三)

首尔--韩国企划财政部长官柳一镐主持政府部长会议，讨论当前经济事件(0100)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)第四届议会日(至2月5日)，OECD秘书长葛利亚和副秘书长Mari Kiviniemi将发言。

新加坡--召开新加坡经济发展专题讨论会(0930)。

华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。

曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730)。

2月4日(四)

布拉格--捷克央行举行货币政策会议，随后将发布政策声明(1200)。

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。

2月5日(五)

布加勒斯特--罗马尼亚央行宣布利率决定(1000)。

2月8日(一)

暂无重要经济事件公布。

2月9日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开非议息会议(1300)。

2月10日(三)

暂无重要经济事件公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 戴素萍)

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