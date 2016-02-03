《中国报摘》--其他报纸重要消息2月3日

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
**上海证券报**
--1月下旬停牌的西水股份 公告，子公司天安财产保险拟增资扩股。具体方案为，天安财险拟以2015年12月16日股东及持股为基准，按1:0.62增发不超过77亿股股份，增发价格为不低于2.58元人民币每股，至多募资200亿元。
--停牌近三个月的均胜电子 称，拟以约11亿美元(72亿元人民币)收购美国和德国两家国际汽车零部件行业企业。
**证券时报**
--周二市场出现央行召集国有银行开会，有可能出台限制委外规模、结构化产品杠杆比例等传言。经记者核实，央行确实有召开座谈会，但会议主要内容并非涉及委外业务，而是摸底了解银行在银行间债市投资情况，以及债券杠杆投资情况，并未提出限制措施。
--针对从2月4日开始，银联卡境外刷卡上限每笔为5,000美元消息，银联国际表示，保险等机构一直属于境外限制类商户类别，执行单笔5,000美元限额，近期只是对部分商户违规行为进行规范。其他支持个人旅游消费类支出的商户不受影响。
**金融时报**
--日前工行 在银行间债市承销发行境内首只绿色金融债券，规模100亿元，期限三年，利率2.95%。
**人民日报**
--中国钢铁工业协会数据显示，2015年中国粗钢产量80,382万吨，同比下降2.33%，为自1981年来的首次年度下降。
--中国电力企业联合会数据显示，2015年中国全社会用电量同比增长0.5%，增速同比回落3.3个百分点，第二产业用电量同比下降1.4%，40年来首次负增长。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)