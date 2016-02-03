《中国报摘》--其他报纸重要消息2月3日

**上海证券报**

--1月下旬停牌的西水股份 公告，子公司天安财产保险拟增资扩股。具体方案为，天安财险拟以2015年12月16日股东及持股为基准，按1:0.62增发不超过77亿股股份，增发价格为不低于2.58元人民币每股，至多募资200亿元。

--停牌近三个月的均胜电子 称，拟以约11亿美元(72亿元人民币)收购美国和德国两家国际汽车零部件行业企业。

**证券时报**

--周二市场出现央行召集国有银行开会，有可能出台限制委外规模、结构化产品杠杆比例等传言。经记者核实，央行确实有召开座谈会，但会议主要内容并非涉及委外业务，而是摸底了解银行在银行间债市投资情况，以及债券杠杆投资情况，并未提出限制措施。

--针对从2月4日开始，银联卡境外刷卡上限每笔为5,000美元消息，银联国际表示，保险等机构一直属于境外限制类商户类别，执行单笔5,000美元限额，近期只是对部分商户违规行为进行规范。其他支持个人旅游消费类支出的商户不受影响。

**金融时报**

--日前工行 在银行间债市承销发行境内首只绿色金融债券，规模100亿元，期限三年，利率2.95%。

**人民日报**

--中国钢铁工业协会数据显示，2015年中国粗钢产量80,382万吨，同比下降2.33%，为自1981年来的首次年度下降。

--中国电力企业联合会数据显示，2015年中国全社会用电量同比增长0.5%，增速同比回落3.3个百分点，第二产业用电量同比下降1.4%，40年来首次负增长。(完)