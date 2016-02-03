国际油市：美国原油期货连续第三日下跌，供给过剩疑虑犹存

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，汽油库存猛增。API公布，截至1月29日当周，美国原油库存增加380万桶，至5.004亿桶，路透调查的分析师预计为增加480万桶。库欣原油库存增加14.1万桶。

“美国原油库存已位于1930年代以来的高位，”澳新银行(ANZ)在报告中表示。

与此同时，报导引述伊朗国家石油公司(NIOC)高层的谈话表示，伊朗在3月21日起的下一财年计划日出口量为230万桶原油。

根据伊朗装运计划的初步数据，上述数字高于1月与2月预估的150万桶与144万桶日出口量。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻