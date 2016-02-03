国际油市：美国原油期货连续第三日下跌，供给过剩疑虑犹存

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加，汽油库存猛增。API公布，截至1月29日当周，美国原油库存增加380万桶，至5.004亿桶，路透调查的分析师预计为增加480万桶。库欣原油库存增加14.1万桶。
“美国原油库存已位于1930年代以来的高位，”澳新银行(ANZ)在报告中表示。
与此同时，报导引述伊朗国家石油公司(NIOC)高层的谈话表示，伊朗在3月21日起的下一财年计划日出口量为230万桶原油。
根据伊朗装运计划的初步数据，上述数字高于1月与2月预估的150万桶与144万桶日出口量。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/陈宗琦；审校 戴素萍)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债