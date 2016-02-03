《全球重要经济事件一览表》--2月3日-2月10日

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2月3日(三)

伦敦--英国议会财政委员会听证会--英国留在欧盟的经济和金融成本和益处，英国央行副总裁贝利出席听证会(1415)。

罗马--英国财长奥斯本和意大利经济部长帕多安参加讨论会，主题为“意大利和英国：解决改革后欧盟面临的全球性挑战”(1000)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉、德国央行首席经济学家Jens Ulbrich、荷兰央行总裁克诺特在德国央行组织的为期两天的会议上发表讲话。

奥斯陆--挪威货币论坛，主题为货币政策，发言者包括：挪威财长Siv Jensen和丹麦央行总裁Per Callesen。

汉堡--德国央行委员Joachim Nagel发表讲话(1000)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本共同社组织的活动上发表讲话(0230)。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)会议(至2月5日)。OECD秘书长葛利亚等发表讲话。

渥太华--参议院委员会就加元下跌开会。财政部和加拿大央行的专家将向参议院说明加元最近下跌的原因和影响(2115)。

2月4日(四)

华盛顿--美国财长杰克卢和财政部下属消费者金融保护局局长Richard Cordray参加金融素养和教育委员会的公开会议(1400)。

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗出席全球经济状况讨论会(1330)。

法兰克福--欧洲央行公布月度经济报告(0900)。

纽约--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策讲话(2200)。

伦敦--英国央行宣布利率决定，发布通胀报告和会议记录(1200)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉发表演讲(0800)。

法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch发表讲话(1100)。

苏黎世--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表讲话(1200)。

2月5日(五)

惠灵顿--新西兰央行审慎监管主管Toby Fiennes发表讲话(0420)，

马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在西班牙央行组织的活动中发表讲话(1200)。

伦敦--欧洲央行银行监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)出席欧盟银行业管理局(EBA)五周年会议的小组讨论(1130)。

伦敦--国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在伦敦政经学院发表演讲(1830)。

悉尼--澳洲央行发表季度货币政策声明(0030)。

2月8日(一)

加拿大蒙特利尔--加拿大央行副总裁连恩发表讲话。

2月9日(二)

洛杉矶--美国旧金山联储、联邦存款保险公司(FDIC)、美国通货监理局(OCC)和Community Development Financial Institutions Fund主办2016年全国机构间社区再投资会议，美国通货监理官Thomas Curry在会议的午宴上发表讲话(2000)，财政部负责金融机构的助理部长Amias Gerety在会议上发表讲话(2330)。

伦敦--西班牙央行总裁林德就“西班牙经济前景”发表讲话(1000)。

2月10日(三)

洛杉矶--旧金山联储总裁威廉姆斯在一次会议上发表讲话(1830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至2月11日)。

华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词(1500)。

雷克雅未克--冰岛宣布利率决定(0800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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