《香港报摘》--信报2月3日

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
* 要闻版头条：
--本港去年全年零售总销货值为4,752亿港元，按年下跌3.7%，跌幅比2003年沙士时更大。向来是传统零售旺季的12月份亦告失守，销货值为437亿港元，返回四年前的水平。香港零售管理协会主席郑伟雄表示，看淡今年零售市道，预期今年全年总销货值会跌3%或以上。
* 其他：
--内地银行卡支付系统机构中国银联，对包括香港保险公司在内的限制类商户，严格执行每次刷银联卡上限5,000美元的规定。市场相信与去年＂8．11＂新滙改后，内地人来港买保险大增有关，估计内地冀藉此限制资金透过境外投保外流。
--港交所 指出，关注不少招股文件的内容冗长难明，令重要资料隐没其中，有见及此，港交所昨天发出新指引信，再次重申重视招股文件内容要清晰简洁及语言浅白的立场。于4月30日后提交的上市申请，均须遵守新指引。
--金界控股 为改善贵宾厅毛利率，今年初起已减少支付予海外中介人的回扣，有关修订预料可令来自海外赌团奖励计划的贵宾厅收入毛利率增加约五成。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)