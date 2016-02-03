中国货币市场：逆回购不停资金供给无虞，节前有望维持宽松态势

路透上海2月3日 - 中国央行公开市场逆回购持续进行，周三规模依旧在千亿水平，支撑银行间市场流动性供给充裕，包括跨节在内的资金也十分容易借到，预计春节前这种态势有望延续。

交易员称，虽然市场上对春节后滚动到期的逆回购仍有些许担忧，不过从央行表态来看，届时资金面出现反转的可能性也不大。

自上周五起，央行连续在公开市场进行逆回购操作，期限均为跨过春节假期的14天和28天。除周一临时增加规模为100亿元外，周二和周三操作总量同为1,000亿元。

华北一银行交易员表示，“资金还是挺松，早上借钱也很顺利，节前问题不大。”

至于跨节资金，北京一交易员称，目前央行公开市场逆回购为14天和28天，且基本有求必应，因此度过春节长假无虞。本次连续操作时间到2月19日，滚动进行支撑信心。

中国人民银行上周四公告，为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，将增加春节前后公开市场操作场次，从1月29日起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。

因春节假期，银行间债市在2月7日至2月13日期间休市。

另外，对以往借钱难度较大的券商机构来说，今年的春节前流动性情况令人安心。以信用债为质押物虽然在资金价格上有溢价，但难度几乎可以忽略不计。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9573 1.9667 -0.94

七天 2.3861 2.5009 -11.48

14天 2.9377 2.9597 -2.20

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6900 2.2950 +39.50

七天 4.1000 3.8600 +24.00

14天 2.5350 2.4250 +11.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9700 1.9800 -1.00

七天 2.3900 2.4200 -3.00

14天 3.1000 3.0500 +5.00

Shibor

其中:隔夜 1.9830 1.9840 -0.10

七天 2.4530 2.4550 -0.20

三个月 3.0710 3.0810 -1.00