中国货币市场：逆回购不停资金供给无虞，节前有望维持宽松态势

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透上海2月3日 - 中国央行公开市场逆回购持续进行，周三规模依旧在千亿水平，支撑银行间市场流动性供给充裕，包括跨节在内的资金也十分容易借到，预计春节前这种态势有望延续。
交易员称，虽然市场上对春节后滚动到期的逆回购仍有些许担忧，不过从央行表态来看，届时资金面出现反转的可能性也不大。
自上周五起，央行连续在公开市场进行逆回购操作，期限均为跨过春节假期的14天和28天。除周一临时增加规模为100亿元外，周二和周三操作总量同为1,000亿元。
华北一银行交易员表示，“资金还是挺松，早上借钱也很顺利，节前问题不大。”
至于跨节资金，北京一交易员称，目前央行公开市场逆回购为14天和28天，且基本有求必应，因此度过春节长假无虞。本次连续操作时间到2月19日，滚动进行支撑信心。
中国人民银行上周四公告，为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，将增加春节前后公开市场操作场次，从1月29日起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。
因春节假期，银行间债市在2月7日至2月13日期间休市。
另外，对以往借钱难度较大的券商机构来说，今年的春节前流动性情况令人安心。以信用债为质押物虽然在资金价格上有溢价，但难度几乎可以忽略不计。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9573 1.9667 -0.94
七天 2.3861 2.5009 -11.48
14天 2.9377 2.9597 -2.20
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.6900 2.2950 +39.50
七天 4.1000 3.8600 +24.00
14天 2.5350 2.4250 +11.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.9700 1.9800 -1.00
七天 2.3900 2.4200 -3.00
14天 3.1000 3.0500 +5.00
Shibor
其中:隔夜 1.9830 1.9840 -0.10
七天 2.4530 2.4550 -0.20
三个月 3.0710 3.0810 -1.00
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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