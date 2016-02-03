建信期货：中国期指总持仓增加，减多增空迹象较为明显

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
以下内容节选自2月3日的《期货日报》：
昨日股市强劲反弹，但市场成交量未见有效放大，指数之间现分化，上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨1.68%、2.08%、3.47%。期指总持仓小幅回升，贴水幅度有所缩小。IF四份合约合计增仓265手至45,024手，IH四份合约合计减仓98手至17,591手，IC四份合约合计增仓100手至26,631手。
操作上，由于在股市超跌反弹时空头主力主动加仓，期指净多率下降，显示空头主力依然认为股市下跌趋势未变，短期反弹过后继续下跌的可能性较大，建议投资者以逢高做空为主。IC近期反弹幅度较大，稳健交易者可尝试介入多IH1602空IC1602的套利组合。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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