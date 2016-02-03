建信期货：中国期指总持仓增加，减多增空迹象较为明显

以下内容节选自2月3日的《期货日报》：

昨日股市强劲反弹，但市场成交量未见有效放大，指数之间现分化，上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别上涨1.68%、2.08%、3.47%。期指总持仓小幅回升，贴水幅度有所缩小。IF四份合约合计增仓265手至45,024手，IH四份合约合计减仓98手至17,591手，IC四份合约合计增仓100手至26,631手。

操作上，由于在股市超跌反弹时空头主力主动加仓，期指净多率下降，显示空头主力依然认为股市下跌趋势未变，短期反弹过后继续下跌的可能性较大，建议投资者以逢高做空为主。IC近期反弹幅度较大，稳健交易者可尝试介入多IH1602空IC1602的套利组合。(完)

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