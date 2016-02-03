银河期货：郑糖回调有限，大连棕榈油震荡偏多

中期来看，白糖仍然受制于5,000—6,000元/吨的大区域。由于节日临近，市场交投意愿减弱，而多空双方对峙情绪弱化，市场进入短暂的回调整理格局。技术上看，当前糖价在5,500元/吨一线承压之下震荡偏空。但由于市场缺乏做空动能，下跌空间或有限，糖价将受中期上涨趋势线5,280—5,300元/吨一带的支撑。同时，成交量萎缩，也使得市场波动力度较为有限。预计节前糖价将以震荡格局呈现，操作上短线观望为主。

中期来看，油脂处于底部震荡筑底走势。从棕榈油走势来看，4,200—5,000元/吨区间内仍视为多空转换的换挡区，只有价格回归5,000元/吨之上，才可确认市场回归多头走势。波段上，油脂整体较其他品种表现抗跌，短期均线也呈现出多头排列。但由于整体油脂市场上涨动能不足，加上棕榈油短期在4,850元/吨一线仍有明显的平台压力，因此也限制了其上涨空间。特别是本周为节前最后一周，市场交投清淡，因此，交易上可偏多操作，但不可期许有太高涨幅。(完)