银河期货：郑糖回调有限，大连棕榈油震荡偏多

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
以下内容节选自2月3日的《期货日报》：
中期来看，白糖仍然受制于5,000—6,000元/吨的大区域。由于节日临近，市场交投意愿减弱，而多空双方对峙情绪弱化，市场进入短暂的回调整理格局。技术上看，当前糖价在5,500元/吨一线承压之下震荡偏空。但由于市场缺乏做空动能，下跌空间或有限，糖价将受中期上涨趋势线5,280—5,300元/吨一带的支撑。同时，成交量萎缩，也使得市场波动力度较为有限。预计节前糖价将以震荡格局呈现，操作上短线观望为主。
中期来看，油脂处于底部震荡筑底走势。从棕榈油走势来看，4,200—5,000元/吨区间内仍视为多空转换的换挡区，只有价格回归5,000元/吨之上，才可确认市场回归多头走势。波段上，油脂整体较其他品种表现抗跌，短期均线也呈现出多头排列。但由于整体油脂市场上涨动能不足，加上棕榈油短期在4,850元/吨一线仍有明显的平台压力，因此也限制了其上涨空间。特别是本周为节前最后一周，市场交投清淡，因此，交易上可偏多操作，但不可期许有太高涨幅。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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