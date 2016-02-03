期货日报：一季度沪铜价格将先抑后扬

中国最新公布的进口数据表现亮眼，进口精铜量创下十几年来单月新高，2015年进口精铜368万吨，为十年来最高，或暗示出消费并非如预期般差。受此提振，铜价向上反弹，在36,000元/吨一线受到压制，呈现窄幅波动。2月是铜市消费淡季，加上春节因素，市场供大于求格局明显，铜价有回落的需求。而3月，在消费环比改善的预期下，铜价有望小幅反弹。整体来看，一季度铜价将呈现先抑后扬走势。