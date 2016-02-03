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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 09:00 BJT

期货日报：一季度沪铜价格将先抑后扬

以下内容节选自2月3日的《期货日报》：

中国最新公布的进口数据表现亮眼，进口精铜量创下十几年来单月新高，2015年进口精铜368万吨，为十年来最高，或暗示出消费并非如预期般差。受此提振，铜价向上反弹，在36,000元/吨一线受到压制，呈现窄幅波动。2月是铜市消费淡季，加上春节因素，市场供大于求格局明显，铜价有回落的需求。而3月，在消费环比改善的预期下，铜价有望小幅反弹。整体来看，一季度铜价将呈现先抑后扬走势。

　　综合来看，一季度前两个月铜市供应稳定，消费环比继续下行，供大于求格局对铜价的反弹高度形成压制，铜价存在回落的需求。而进入3月，在消费环比改善的预期下，铜价有望小幅反弹。整体上一季度铜价呈现先抑后扬走势，沪铜主力合约核心波动区间为34,000—36,500元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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