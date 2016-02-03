永安期货：供应渐趋宽松，沪钢涨势难续

以下内容节选自2月3日的《期货日报》：

自1月中旬以来，黑色系期货品种再度出现反弹，在此期间，螺纹钢期货快速拉升，目前已回到去年10月份时的价格水平。在春节前夕钢材终端交易趋于停滞的情况下，当前现货市场行情维持短期平衡状态，对期货盘面的影响有限。本轮螺纹钢期价上涨主要由市场做多情绪的再度发酵所致，预计随着后期现货供应转向宽松，螺纹钢进一步上行的动力将减弱。

虽然螺纹钢短期走势偏强，但就大周期来看，黑色系尚处于震荡阶段，周一钢价冲高回落也表现出了盘面的纠结，对于后期能否就此形成趋势尚不容乐观。交易方面，以日内短线为主，在当前的相对高位，建议采取高抛低平的波段操作。(完)

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