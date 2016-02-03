《香港报摘》--其他报纸重要消息2月3日

* 明报：

--提供即时财经资讯的网站华尔街见闻，刚获得有＂中国梅铎＂之称的黎瑞刚掌舵的华人文化产业投资基金(CMC)入股，并完成新一轮融资，涉资1亿元人民币。

* 苹果日报：

--高盛报告指，农历新年前后六只濠赌股旗下酒店，几乎每日爆满。该行指出，即使个别日子有空房，但房价亦是中上水平，此情况有望支持博彩毛收入。

* 东方日报：

--iPhone需求放缓对本港电讯商的影响浮现，数码通 公布截至去年底止中期业绩，在手机相关销售的息税前盈利（EBIT）倒退下，期内股东应占盈利按年下跌13.63%至4.02亿港元。

* 星岛日报：

--承接去年底一手楼销情稍歇，今年1月份楼花按揭登记大幅减少，现楼交投仍然偏低，银行则继续积极抢按揭，中银香港 先拔头筹，不但在现楼按揭排名保持一哥地位，亦在楼花按揭市场打败渣打 香港，勇夺冠军之位。

* 文汇报：

--法国巴黎投资管理大中华地区股票投资主管沈昱则表示，近期A股下跌主要是流动性边际效应减弱、大多上市公司估值仍显偏高及中国经济减速。A股若要真正企稳反弹，还需要等待中国经济走向的明朗。（完）