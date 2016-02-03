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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 09:04 BJT

创元期货：沪锌目标位看至14,000元/吨

以下内容节选自2月3日的《期货日报》：

联结2015年9月、10月以及今年1月4日的高点组成的下跌趋势线，是沪锌多空趋势研判的主要依据。1月27日的跳空上行并成功站稳13,000元/吨，可确认沪锌结束了空头趋势开始进入多头趋势。目标位上，从2015年5月6日的最高点至11月20日共下跌5,895点，如果完成0.382比例修复目标的话，沪锌价格应看至14,000元/吨。

　　另外，本次触底反弹以来，至2015年12月30日为第一波上行，共上涨1,730点。那么1月13日开始如果完成等幅上行的话，则目标位也在14,000元/吨。整体上，预计沪锌只要不破13,000元/吨，多头趋势仍将延续。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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