创元期货：沪锌目标位看至14,000元/吨

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
以下内容节选自2月3日的《期货日报》：
联结2015年9月、10月以及今年1月4日的高点组成的下跌趋势线，是沪锌多空趋势研判的主要依据。1月27日的跳空上行并成功站稳13,000元/吨，可确认沪锌结束了空头趋势开始进入多头趋势。目标位上，从2015年5月6日的最高点至11月20日共下跌5,895点，如果完成0.382比例修复目标的话，沪锌价格应看至14,000元/吨。
另外，本次触底反弹以来，至2015年12月30日为第一波上行，共上涨1,730点。那么1月13日开始如果完成等幅上行的话，则目标位也在14,000元/吨。整体上，预计沪锌只要不破13,000元/吨，多头趋势仍将延续。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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