创元期货：沪锌目标位看至14,000元/吨

联结2015年9月、10月以及今年1月4日的高点组成的下跌趋势线，是沪锌多空趋势研判的主要依据。1月27日的跳空上行并成功站稳13,000元/吨，可确认沪锌结束了空头趋势开始进入多头趋势。目标位上，从2015年5月6日的最高点至11月20日共下跌5,895点，如果完成0.382比例修复目标的话，沪锌价格应看至14,000元/吨。