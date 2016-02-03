《台湾重要政经日程》--2月3日

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
=====================今日重要政经消息============================== 2/3(三) --13:30 民进党中常会。 --14:00 国民党中常会。 ==================================================================== 2/5(五) --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数，上月为年增0.14%。 --16:20 央行公布1月底外汇存底，上月底为4,260.31亿美元。 2/8(一)-2/12(五) --农历春节假期，金融市场休市。 2/16(二) --16:00 财政部公布1月进出口数据，上月出口年减13.9%。 2/19(五) --16:00(暂定)主计总处公布第四季GDP年增率统计值，概估值为负0.28%。 2/22(一) --12:30 台湾央行标售105/3期公债，金额300亿台币，天期为两年期，2月25日(四)发行。 2/23(二) --16:20 台湾央行公布第四季经常帐，上季初值为顺差196.7亿美元。 2/24(三) --16:00 台湾经济部公布1月外销订单年变动率，上月为年跌12.3%。 --16:20 台湾央行公布1月的M2年增率，上月为年增5.68%。 2/25(四) --08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月3.88%。 2/26(五) --16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年减6.17%。 2/29(一) --二二八纪念日，金融市场休市一日。 3/1(二) --12:30 台湾央行标售105/4期公债，金额300亿台币，天期是10年期，3/4(五)发行。 3/24(四) --12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。 3/25(五)： --12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。 4/4(一)-4/5(二) --儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。 6/4(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 6/9(四)-6/10(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 9/10(六) --弹性放假补上班日，金融市场开市。 9/15(四)-9/16(五) --端午节及弹性放假，金融市场休市。 10/10(一) --国庆公众假期，金融市场休市。 注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)