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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 09:05 BJT

期货日报：沪胶多空减仓过节的意愿强烈

以下内容节选自2月3日的《期货日报》：

泰国强力干预胶价未能令沪胶多头建立起长期看涨的信念。随着春节假期临近，市场多空交投开始趋于谨慎，持仓量缓慢下降，沪胶主力1605合约呈现震荡偏弱姿态，期价重心小幅下移至10,200元/吨。

　　鉴于多空双方交投意愿趋于平淡的预判，笔者认为，在春节前的最后三个交易日，沪胶期货1605合约难有大行情出现，期价维持在10,100—10,400元/吨区间内窄幅整理的可能性较大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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