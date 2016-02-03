全球金市：金价持稳于三个月高点附近，因避险情绪占据主导

决策者和分析师表示，随着市场波动和通缩疑虑引发对央行履行职责能力的新的质疑，全球利率可能降至更低水平，然后才会上升。

这应利好金价。在全球经济形势不利之际，对美联储可能也谨慎对待加息的预期已经扶助金价在1月创一年来最大涨幅。

但堪萨斯联储总裁乔治表示，美联储应推进加息，因为美国经济基本面强劲。

印度限制国内黄金消费的最新举措提振了该国非官方交易，而没有提高透明度和抑制需求的作用。(完)

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