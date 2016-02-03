港报社评：粤港须有协调机制，处理基建跨境环评--明报2月3日

广东省在规划兴建珠海桂山海上风电场，深圳水务部门则在深圳湾试验投放化学物品，说要对海底污泥进行快速减黑灭臭，云云。这两项水面规划举措，虽然都在广东境内，但是由于贴近本港，会对本港部分地区居民和水质构成影响。据知，本港当局对有关情况掌握资料不多，广东、深圳当局是否没详细知会港方，就可能衍生的环保问题进行商讨？事态反映本港与广东之间，缺乏工程规划的跨境环评机制，特区政府有必要向粤方提出双方在推动基建工程时，须有机制处理对邻近地区可能造成的影响。

珠海桂山海上风电场的规划，据知已经到了最后阶段。将获批准的计划，虽然较原规划缩小约一半，涉及水面仍然约有300公顷，相等于20个维园那么大，准备兴建37座水面发电机，有些高达约160米，相当于50层楼高。这些庞然大物聚在一起，十分壮观。风力发电是洁净能源，有害有毒物质的排放近乎零，是值得鼓励发展的能源建设。不过，相关建设规模庞大，对周遭环境会否造成不可弥补的损害，需要认真调查研究，并有恰当措施对应，否则会出现取得洁净能源，却要付出破坏环境的代价。

这个风电场选址位于桂山岛附近海面，在大屿山西南和澳门以东，相距都是约10公里，距离珠海反而较远。有专家认为若按已知规划兴建，日后在大澳目视，即可看到风力发电机，最值得注意的是发电机发出的噪音，在大澳也会听得到，相信澳门亦是噪音可达的范围。据知，欧洲兴建在水面的风电场，距离民居聚落以百公里计，发电机噪音不会滋扰民居。另外，风电场北侧距离珠江中华白海豚国家级自然保护区最近只有2.5公里，对中华白海豚生态的影响，显而易见。

至于深圳湾海底污泥，色黑而发出阵阵恶臭，是因为多年来填海过度，而污水排入，使深圳湾海水失去自我净化能力，情况对于深圳确实是困扰。近日，深圳水务局展开实验，在深圳湾投放大量石灰等化学物品，期收净化污泥和减轻恶臭之效。内地环保团体和专家对于这种污泥快速减黑灭臭做法，咸表反对，认为会影响深圳湾生态，甚至可能带来灾难性后果。事实上，大量化学物品对深圳湾的破坏，与污水排入导致黑泥恶臭比较，不遑多让，而且鱼类、鸟类等受化学物品影响，有关后遗症或许更为深远。

深圳当局以化学物品治理深圳湾，值得港人关心的是几公里之外，就是香港水域的流浮山海面；渔户在这里放置了大批竹排，养殖鲜蚝。海水是流动的，投放在深圳湾的化学物品，不会停留不动，而是随着水流到达香港水域，届时鲜蚝被化学品污染，对流浮山养蚝业影响之大，可想而知。

深圳水务局在深圳湾投放大量石灰，宣示为实验性质，评估则未见公布。无论如何，深圳当局对这种污泥快速减黑灭臭办法，务须三思而行，切切不能为了急功近利而轻率往深圳湾投入化学品，因为这可能是另一种＂自杀＂。其实，要还原受污染的海湾，没有什么速成办法，只能正本清源，包括停止继续在湾内填海、切断污水排入，然后挖去受污染海泥，采取措施恢复深圳湾的自我洁净能力。经过一段时间之后，情况才会真正改善。这就是环境生态被破坏之后，很难弥补、难以回复原来面貌的现实例子。

珠海桂山海上风电场和深圳湾，都在广东或深圳范围，受广东当局管辖。不过，风电场和治理污泥对本港构成的影响，清晰明显，特区政府应该向广东当局反映和查询，促使有关规划和举措不会影响本港的环境生态。特别是深圳湾治理污泥，若使用化学物品成为定案，那并非一时三刻、可能是长期做法。监于对流浮山养蚝业即时构成影响，特区政府要尽快联络广东当局，确保深圳方面的决定，不能罔顾化学品会随海水流向香港水域的事实。

粤港澳在地理上可说是三位一体，彼此相接相邻，各自在邻近之处兴建大型基建工程，完全有可能衍生跨境环境影响。因此，早有专家学者认为应该设立机制，处理跨境环保评估。广东规划兴建风电场，却影响大屿山居民的安宁；这种影响，只要有跨境环评机制，就可以避免。这是三地发展不能回避的问题，珠海桂山海上风电场只是再一次突显跨境协调的必要。（完）

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