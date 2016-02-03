港报社评：挥剪挡灾，义不容辞--星岛日报2月3日

立法会财务委员会辖下的工务小组委员会剪布不成，政府不欲发生高铁烂尾灾难、导致天价索偿和七千多人顿失饭碗，果断决定直接把拨款申请交上财委会全体会议审议。这是泛民议员无了期拉布一手造成的，他们不肯罢休，政府只能出撒手鐧，直闯财委会，加快审议速度。为了社会整体利益，日后除及时坚决剪布外，将别无选择。 有泛民议员早前表示，如果直上财委会，要工务小组来何用？本来，财委会辖下设工务和人事编制两个小组委员会，目的是透过分工加快处理拨款流程，小组议决后再交全体会议审议通过，不必事事都靠全体会议从头审议。可是，这个分层机制，近年却遭泛民议员滥用来拖延审议进程。 现在高铁原定拨款就快用罄，追加拨款逼在眉睫，政府估算本月底如未有确实交代﹐就会有停工可能，议员却仍然不顾高铁死活，虚耗审议时间。政府直接交上财委全体大会议决，是逼不得已之举，虽然有异于惯常做法，但是完全符合规程和有合理需要。 高铁超支196亿元，又涉及一地两检的问题，议员进行理性讨论，实属合理。但是，泛民议员的做法，却非正常审议，前后六次会议的最初五次，都花了一半时间辩论休会动议，争论应该继续开会还是散会，浪费了大量时间，明显是故意为拖延而拖延。 为了减少泛民日后在财委会全体会议拉布的藉口，财委会主席陈健波宣布自己任职顾问的保险公司会承投高铁项目，将改由副主席陈监林主持审议高铁拨款的会议，避免泛民在主席利益冲突问题上纠缠不休。即使如此，泛民还有其他拉布招数。 一地两检如何实施大有议论空间，但是时间紧逼，不应该在今次拨款申请时讨论出结果，可以留待日后政府提交方案时才从长计议。 至于拨款申请，追加196亿元是大数目，问题是高铁烂尾，之前的600多亿工程报废，不但是空前的浪费，而且还要花大量金钱来善后，有泛民人士提出改为地下商场，只是不负责任的笑话而已。 此外，烂尾引发承建商索偿数目亦会破纪录，未计巨额赔偿，单是打官司都要耗用大量纳税人的钱。本港信誉的损失更大，署理行政长官林郑月娥昨日即指出，有国际商会成员已经向她反映，立法会对基建的阻延，可能对营商环境有一定影响。至于打烂专业人士和工人饭碗，更为正在恶化的经济落井下石。烂尾引起的震荡，更可能造就国际大鳄狙击环境，到时泛民就成为大鳄的帮凶。 现时港铁已经同意为高铁开支封顶，议员本应把握机会，一劳永逸通过追加拨款，如果泛民议员以一己之私凌驾社会利益，继续拉布，主席毅然挥剪将是义不容辞。（完）