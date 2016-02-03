港报社评：＂非常规＂安排打破高铁拨款困局--文汇报2月3日

高铁香港段近200亿元追加拨款申请，在立法会工务小组议而不决，政府决定将追加拨款申请直接交到财委会审议。立法会议事程序在反对派拉布下被严重扭曲，议会运作陷入瘫痪状态，高铁追加拨款审议临近＂死线＂，一旦高铁被迫停工，损失将十分巨大，通过拨款申请已刻不容缓。政府必须有所作为，以＂非常规＂的安排，摆脱掣肘、打破困局，此举值得社会各界理解和支持。公众更应敦促财委会抓紧时间审议，尽快通过拨款，避免高铁工程＂烂尾＂。

按照正常情况，政府工程的拨款申请应先在工务小组处理，小组同意后再上财委会通过。政务司司长林郑月娥亦强调，政府尊重立法会程序，不希望高铁工程追加拨款的申请绕过工务小组而直上财委会。如今出现＂非常规＂的做法，政府要作出迫不得已的无奈决定，完全是反对派拉布阻碍所致。高铁追加拨款申请在工务小组已经召开过6次会议，共审议13个半小时，依然未能进行表决，反对派议员的发言重重复复，不断提出休会动议，甚至对工务小组主席进行人身攻击，挑起争拗，制造混乱，目的只有一个，就是竭尽所能拉布，令审议无了期地拖下去。工务小组即使再耗更多的时间开会，仍然改变不了议而不决的局面，毫无意义。

毫无疑问，高铁工程追加拨款绝对耽误不得、也消耗不起。因为，如果2月底前财委会仍未能通过拨款，高铁就要被迫停工，涉及的赔偿达到34亿元，之后如果重新上马，额外支出为282亿元，较现时追加拨款更多。其间逾7,000人工作受影响。现在所剩时日无多，政府只能当机立断，终止高铁工程追加拨款申请在工务小组的审议，直接提交财委会并要求优先审议，做法虽然异于惯例，但并非不尊重立法会，而是挣脱拉布干扰，为通过拨款争取时间。

即使高铁工程追加拨款申请进入财委会，亦不意味万事大吉，反对派同样会故伎重施，打拉布战狙击。而且，由于港珠澳大桥追加拨款在财委会拉布失败、高铁工程追加拨款申请＂非常规＂进入财委会，反对派已经恼羞成怒，肯定更加疯狂拉布，企图在财委会尽最后一击，全力阻止通过高铁追加拨款申请，拖垮高铁。按照现时议程安排，财委会暂时只有2月5日、26日，两次合共8小时的会议，高铁工程追加拨款申请不获通通、工程停工的风险不容低估。

反对派此时摩拳擦掌，相信会在财委会扭尽六壬拉布，要令高铁工程功亏一篑。建制派议员必须打醒十二分精神，做好应对安排，慎防出现流会；主持财委会会议的建制派议员，更要在最后关头顶住压力，不怕反对派及其喉舌的攻击，理直气壮果断剪布，社会各界亦应向反对派任性误港的拉布大声说＂不＂，以强大的舆论压力端正是非黑白，压抑反对派乱港殃民的嚣张气焰。 （完）

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