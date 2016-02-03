英国经济：2016年料将保持成长，尽管全球经济动荡--NIESR

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透伦敦2月3日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周三表示，虽有最新迹象显示全球经济产出成长放慢，但英国经济今年不大可能受到削弱。英国央行即将发布其最新经济预估。
NIESR预测英国经济今年料成长2.3%，与11月时发表的前次预估相同。2015年英国经济增速为2.2%。
该机构称，今年通胀率料仅上升至0.3%，突出说明英国央行不大可能很快升息的原因。根据官方数据，2015年英国通胀率为零。
NIESR表示，预计新兴市场经济体对英国出口的需求会降低，但油价下跌引发国内消费增长，料可抵消这一影响。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%