英国经济：2016年料将保持成长，尽管全球经济动荡--NIESR

路透伦敦2月3日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周三表示，虽有最新迹象显示全球经济产出成长放慢，但英国经济今年不大可能受到削弱。英国央行即将发布其最新经济预估。

NIESR预测英国经济今年料成长2.3%，与11月时发表的前次预估相同。2015年英国经济增速为2.2%。

该机构称，今年通胀率料仅上升至0.3%，突出说明英国央行不大可能很快升息的原因。根据官方数据，2015年英国通胀率为零。

NIESR表示，预计新兴市场经济体对英国出口的需求会降低，但油价下跌引发国内消费增长，料可抵消这一影响。(完)