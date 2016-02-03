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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 09:17 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元后市偏空，此前的修正走高之势已消退

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    * 看来近期澳元兑美元强势只是对超卖情况进行修正
    * 市场寻求藉口以回补风险空仓
    * 昨日的汇价走势表明焦点重回利空因素
    * 澳元兑美元岌岌可危，因在震荡市况中利差交易遭到解除
    * 周二偏空的外移日，以及跌破0.7022的费波纳奇支撑位均加深利空
局面
    * 下一道支撑位在0.6985/90，此为0.6828/0.7143的50%回档位和20
日移动均线的会合处
    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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