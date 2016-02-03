《汇市简讯》澳元兑美元后市偏空，此前的修正走高之势已消退

0104GMT * 看来近期澳元兑美元强势只是对超卖情况进行修正 * 市场寻求藉口以回补风险空仓 * 昨日的汇价走势表明焦点重回利空因素 * 澳元兑美元岌岌可危，因在震荡市况中利差交易遭到解除 * 周二偏空的外移日，以及跌破0.7022的费波纳奇支撑位均加深利空 局面 * 下一道支撑位在0.6985/90，此为0.6828/0.7143的50%回档位和20 日移动均线的会合处 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)