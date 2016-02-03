澳新汇市：澳元兑日圆跌至鼻青脸肿，新西兰元受到就业报告拉抬

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
利差交易仓位被大举轧平打击澳元和新西兰元。投资者在利差交易中低息借入日圆等货币，转而买入澳元和新西兰元等高收益资产。
澳元兑美元 也跌至0.7014，较周二高点跌逾0.01美元。支撑位在0.6950，若跌破该点位则下看1月中触及的七年低点0.6827.
但新西兰元兑美元 持坚，之前新西兰公布就业数据强劲。
新西兰元兑美元报0.6533，脱离低点0.6462，并远离1月所及四个月低位。
“去年第四季失业率从意外降至六年低点5.3%，降低新西兰央行进一步降息几率，”凯投宏观的澳洲和新西兰首席分析师Paul Dales表示。
不过新西兰央行总裁惠勒周三的讲话明显保留了进一步放宽政策的可能性，警告称“经济面临的风险大多偏向下行”。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/李爽 审校 徐文焰)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)