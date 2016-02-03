澳新汇市：澳元兑日圆跌至鼻青脸肿，新西兰元受到就业报告拉抬

利差交易仓位被大举轧平打击澳元和新西兰元。投资者在利差交易中低息借入日圆等货币，转而买入澳元和新西兰元等高收益资产。

澳元兑美元 也跌至0.7014，较周二高点跌逾0.01美元。支撑位在0.6950，若跌破该点位则下看1月中触及的七年低点0.6827.

但新西兰元兑美元 持坚，之前新西兰公布就业数据强劲。

新西兰元兑美元报0.6533，脱离低点0.6462，并远离1月所及四个月低位。

“去年第四季失业率从意外降至六年低点5.3%，降低新西兰央行进一步降息几率，”凯投宏观的澳洲和新西兰首席分析师Paul Dales表示。

不过新西兰央行总裁惠勒周三的讲话明显保留了进一步放宽政策的可能性，警告称“经济面临的风险大多偏向下行”。(完)

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