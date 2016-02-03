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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 09:52 BJT

日本已公布经济指标--2016/2/3

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间         预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第三季        +0.3%  r          -0.2%  r        2月14日             --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      1月        -0.1%             +0.1%                --             --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)     12月        +0.1%             +0.1%                --             --
 工业生产(m/m)                        12月        -1.4%  p          -0.9%  r        2月15日             --
 失业率                               12月         3.3%  @           3.3%  @             --             --
 贸易收支(亿日圆)                     12月    顺差1,402         逆差3,797           2月17日             --
 所有家庭实质支出(y/y)                12月        -4.4%             -2.9%                --             --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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