英国经济：1月商店物价降速略缓，因食品价格上涨--BRC

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
路透伦敦2月3日 - 英国零售业联盟(BRC)周三称，英国1月商店物价跌幅较12月略有缩小，因食品价格通胀自8月来首次上升。
尽管如此，BRC表示，物价可能继续承压，进一步说明英国央行并无升息压力。
BRC指出，1月商店物价较上年同期下跌1.8%；12月为下滑2.0%。
1月食品价格较上年同期上涨0.1%，但BRC称，这是否为一次性上升还不得而知。
非食品类的商品物价同比下降3.0%，与12月跌幅相似，因零售商降价以吸引消费者。
“1月部分零售商的销售放缓，因购物者在网上和店铺中寻找最优价格，这种竞争进一步使非食品类商店物价低于上年同期水准，”数据公司Nielsen的零售和商业见解负责人Mike Watkins说道。
他表示，整体商店物价通缩开始于将近三年前，未来几个月料将会持续。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%