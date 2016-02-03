英国经济：1月商店物价降速略缓，因食品价格上涨--BRC

路透伦敦2月3日 - 英国零售业联盟(BRC)周三称，英国1月商店物价跌幅较12月略有缩小，因食品价格通胀自8月来首次上升。

尽管如此，BRC表示，物价可能继续承压，进一步说明英国央行并无升息压力。

BRC指出，1月商店物价较上年同期下跌1.8%；12月为下滑2.0%。

1月食品价格较上年同期上涨0.1%，但BRC称，这是否为一次性上升还不得而知。

非食品类的商品物价同比下降3.0%，与12月跌幅相似，因零售商降价以吸引消费者。

“1月部分零售商的销售放缓，因购物者在网上和店铺中寻找最优价格，这种竞争进一步使非食品类商店物价低于上年同期水准，”数据公司Nielsen的零售和商业见解负责人Mike Watkins说道。

他表示，整体商店物价通缩开始于将近三年前，未来几个月料将会持续。(完)