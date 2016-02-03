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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 09:53 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆一度跌破119.50，日本央行宽松效应消退

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    * 日本央行上周五对美元兑日圆的影响已迅速退去，如今大多数央行
立场都偏向温和
    * 美元兑日圆一度低见119.45，后市可能续跌
    * 日经指数再度走跌，带来影响，目前下跌2.5%或600点
    * 美元兑日圆迅速接近上移的200小时移动均线切入位119.36
    * 小时图一目均衡转换线向下，目前在119.87，为反弹阻力位
    * 日线图转换线在119.62，基准线在118.83下方    
    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 郑茵)

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