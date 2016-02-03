《汇市简讯》美元兑日圆一度跌破119.50，日本央行宽松效应消退

0135GMT * 日本央行上周五对美元兑日圆的影响已迅速退去，如今大多数央行 立场都偏向温和 * 美元兑日圆一度低见119.45，后市可能续跌 * 日经指数再度走跌，带来影响，目前下跌2.5%或600点 * 美元兑日圆迅速接近上移的200小时移动均线切入位119.36 * 小时图一目均衡转换线向下，目前在119.87，为反弹阻力位 * 日线图转换线在119.62，基准线在118.83下方 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 郑茵)