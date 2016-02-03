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货币新闻 | 2016年 2月 3日 星期三 10:10 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货从六周高位回落，全球供应充裕带来压力

近月大豆期约 跌0.4%至每蒲式耳8.82-3/4美元，上日收跌0.4%。

备受严格进口新规打击的埃及小麦供应商，周二联合抵制一项全国性的投标，将埃及推向危机，可能对其策略性谷物储备构成威胁。埃及为全球最大小麦采购国。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 475.75 0.50 +0.11% +0.11% 472.89 48

CBOT玉米 371.50 -1.00 -0.27% +0.07% 363.33 59

CBOT大豆 883.00 -3.25 -0.37% +0.26% 874.11 51

CBOT稻米 $11.12 -$0.05 -0.49% -2.03% $11.33 52

美国原油 $29.44 -$0.44 -1.47% -6.89% $32.98 39

汇率

欧元/美元 $1.093 $0.002 +0.14% +0.41%

美元/澳元 0.701 -0.003 -0.41% -1.42%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 许娜/李爽)

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