芝加哥期市：CBOT玉米期货从六周高位回落，全球供应充裕带来压力

金属期市：铜价由跌转升，因预期中国经济稳健成长且美国数据强劲
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
近月大豆期约 跌0.4%至每蒲式耳8.82-3/4美元，上日收跌0.4%。
备受严格进口新规打击的埃及小麦供应商，周二联合抵制一项全国性的投标，将埃及推向危机，可能对其策略性谷物储备构成威胁。埃及为全球最大小麦采购国。
--------------------------------0137GMT-----------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 475.75 0.50 +0.11% +0.11% 472.89 48
CBOT玉米 371.50 -1.00 -0.27% +0.07% 363.33 59
CBOT大豆 883.00 -3.25 -0.37% +0.26% 874.11 51
CBOT稻米 $11.12 -$0.05 -0.49% -2.03% $11.33 52
美国原油 $29.44 -$0.44 -1.47% -6.89% $32.98 39
汇率
欧元/美元 $1.093 $0.002 +0.14% +0.41%
美元/澳元 0.701 -0.003 -0.41% -1.42%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 许娜/李爽)
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债