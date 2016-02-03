香港热股：友邦股价跌至20个月低位，因银联严格执行收单机构签账限额

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透香港2月3日 - 大型寿险公司友邦保险 周三股价挫跌9.4%至近20个月来低位，因中国银联要求境外保险收单机构确保落实执行单笔5,000美元签账限额，将对友邦保险的保费增长带来负面影响。
近月人民币持续贬值，不少内地人来港以银联刷卡购买美元／美元保单，藉此绕过外汇管制中每年最多兑换5万美元的上限。银联的新闻稿表示，保险一直属于境外限制类商户类别，持境内银行卡均有单笔5,000美元限额。近期经过对境外收单机构的调查，发现部分商户未使用对应行业类别的限制类商户类别码（MCC），因此要求收单机构对MCC的标识和使用进行规范，确保落实执行监管政策和业务规则。而其他支持个人旅游消费类支出的商户均不受影响。
中金发表报告，将友邦保险的目标价由60港元下调至52港元，因银联收紧措施可能令公司股价受压。中金表示，银联的限制可能令友邦香港区的总加权保费收入减少30%，新业务价值（NBV）则未必太受影响，因主要的危疾计划的首年业务保费收入（FYP）低于5,000美元。
受消息拖累，友邦保险早盘最多下挫9.4%至37.1港元，为2014年5月以来低位。至于保诚 在伦敦的股价收盘急挫8.2%，其在港上市的股份 则交投疏落，香港时间09:55成交额500股，股价跌5.33%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)