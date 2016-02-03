香港热股：友邦股价跌至20个月低位，因银联严格执行收单机构签账限额

路透香港2月3日 - 大型寿险公司友邦保险 周三股价挫跌9.4%至近20个月来低位，因中国银联要求境外保险收单机构确保落实执行单笔5,000美元签账限额，将对友邦保险的保费增长带来负面影响。

近月人民币持续贬值，不少内地人来港以银联刷卡购买美元／美元保单，藉此绕过外汇管制中每年最多兑换5万美元的上限。银联的新闻稿表示，保险一直属于境外限制类商户类别，持境内银行卡均有单笔5,000美元限额。近期经过对境外收单机构的调查，发现部分商户未使用对应行业类别的限制类商户类别码（MCC），因此要求收单机构对MCC的标识和使用进行规范，确保落实执行监管政策和业务规则。而其他支持个人旅游消费类支出的商户均不受影响。

中金发表报告，将友邦保险的目标价由60港元下调至52港元，因银联收紧措施可能令公司股价受压。中金表示，银联的限制可能令友邦香港区的总加权保费收入减少30%，新业务价值（NBV）则未必太受影响，因主要的危疾计划的首年业务保费收入（FYP）低于5,000美元。