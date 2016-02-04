《香港重要政经日程》--2月4日-2月15日

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
================== 今日重要政经消息=================
2月4日（周四）
-- 中信大锰 公布年度业绩。
-- 新城发展控股 公布年度业绩。
-- 生力啤 公布年度业绩。
--11:15 白马户外媒体 全年业绩发布会。
--12:00 大成生化科技 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
2月5日（周五）
-- 公布1月底外汇储备资产数字。
-- 汉港控股 公布第三季业绩。
-- 新华汇富金融 公布中期业绩。
-- 永利地产发展 公布年度业绩。
--10:15 汇源果汁 在中国举行临时股东大会。
--11:00 黄河实业 在香港举行股东特别大会。
--11:00 新城发展 全年业绩发布会。
2月8日（周一）
-- 农历年假期。
2月9日（周二）
-- 农历年假期。
2月10日（周三）
-- 农历年假期。
2月11日（周四）
-- 宏利金融 公布全年业绩。
* 2月15日（周一）
-- 公布1月底外汇基金境外资产。
-- 东亚银行 公布全年业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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