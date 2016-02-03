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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 10:20 BJT

台湾股市：早盘下跌，农历新年假期前最后一个交易日人气谨慎

0151GMT，加权股价指数 跌0.9%至8,059.01点，周二收低0.3%，结束五日连升。

电子类指数 下滑0.5%，金融保险类指数 跌2.2%。

台积电涨逾1%。该公司董事会周二通过核准2015年每普通股配发现金股利6台币，创历史新高纪录。 尽管全球需求疲弱，但这一消息激励投资者乐观看待该公司前景。

台湾监管机构周三料审议该公司投资30亿美元在中国大陆建厂的计划。(完)

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