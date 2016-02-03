台湾汇市：台币早盘实质汇价带量走跌，油价跌势拖累亚币及外资转趋汇出

路透台北2月3日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价走跌。交易员表示，国际油价跌势再起拖累台币实质汇价随韩元及离岸人民币走势疲弱，且今日台股农历年封关表现欠佳，盘初外资明显转趋汇出，带动台币实质汇价带量趋跌靠向33.500。