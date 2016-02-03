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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 10:31 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价带量走跌，油价跌势拖累亚币及外资转趋汇出

路透台北2月3日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价走跌。交易员表示，国际油价跌势再起拖累台币实质汇价随韩元及离岸人民币走势疲弱，且今日台股农历年封关表现欠佳，盘初外资明显转趋汇出，带动台币实质汇价带量趋跌靠向33.500。

他们指出，今日台北外汇开盘一小时成交量放大至2.63亿美元，交投明显较日前转趋热络，主要消化外资汇出及出口商抛汇卖需，两相力道抵销料台币实质汇价暂在33.500附近偏弱整理。

〞早上外资拼命在捉美元，汇出蛮多的。〞一位大型汇银交易员说。

台币早盘实质交易区间落在33.410-33.500；上日在33.346-33.429。

本地时间10:20，韩元兑美元 报1,214.8，上日收在1,207.4；台股加权指数 则跌0.85%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度明显扩大；目前一个月美元/台币远汇 报33.580/33.630，上日收在33.560。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•33.450-33.550

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