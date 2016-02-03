台湾汇市：台币早盘实质汇价带量走跌，油价跌势拖累亚币及外资转趋汇出

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透台北2月3日 - 台币兑美元 周三早盘实质汇价走跌。交易员表示，国际油价跌势再起拖累台币实质汇价随韩元及离岸人民币走势疲弱，且今日台股农历年封关表现欠佳，盘初外资明显转趋汇出，带动台币实质汇价带量趋跌靠向33.500。
他们指出，今日台北外汇开盘一小时成交量放大至2.63亿美元，交投明显较日前转趋热络，主要消化外资汇出及出口商抛汇卖需，两相力道抵销料台币实质汇价暂在33.500附近偏弱整理。
〞早上外资拼命在捉美元，汇出蛮多的。〞一位大型汇银交易员说。
台币早盘实质交易区间落在33.410-33.500；上日在33.346-33.429。
本地时间10:20，韩元兑美元 报1,214.8，上日收在1,207.4；台股加权指数 则跌0.85%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度明显扩大；目前一个月美元/台币远汇 报33.580/33.630，上日收在33.560。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•33.450-33.550
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路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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