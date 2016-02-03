台湾债市：指标公债殖利率续创低位，因美债殖利率大跌与股市下滑

他们认为，国际油价跌势再起，使得台币随着韩元及离岸人民币走弱，再加上台股下跌，使得台债受惠，不过今日封关后有长达9天假期，影响市场变数不小，操作还是审慎为之。

另一证券商交易主管则称，债市走势还是偏多，殖利率还在下探，在新区间尚未浮现之前，纵然不认同目前的价位，还是要忍住不随意放空，多看少做，待年后再行操作。