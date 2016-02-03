台湾债市：指标公债殖利率续创低位，因美债殖利率大跌与股市下滑

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透台北2月3日 - 台湾指标五、10年公债殖利率周三盘初下跌，续创低位。交易商表示，主要反映昨晚美债殖利率大跌，不过今日就要封关，所以还是秉持多看少做原则，成交量相当稀落。
他们认为，国际油价跌势再起，使得台币随着韩元及离岸人民币走弱，再加上台股下跌，使得台债受惠，不过今日封关后有长达9天假期，影响市场变数不小，操作还是审慎为之。
〞就反映美债，而且股市跌成这样，短多玩一玩就好，不需要留部位。〞一位公股银行交易主管说。
另一证券商交易主管则称，债市走势还是偏多，殖利率还在下探，在新区间尚未浮现之前，纵然不认同目前的价位，还是要忍住不随意放空，多看少做，待年后再行操作。
交易员预估，今日10年公债104/12期 殖利率区间在0.860-0.920%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.50-0.54%。
本地时间10:36，五年券104/13期殖利率跌0.71基点至0.5150%，成交0.5亿台币；10年券104/12殖利率跌2.1基点至0.8960%，成交4.5亿台币；10年新券105/4发行前交易殖利率跌2.5基点报0.8900%，成交3亿台币。
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路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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