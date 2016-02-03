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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 10:52 BJT

台湾债市：指标公债殖利率续创低位，因美债殖利率大跌与股市下滑

路透台北2月3日 - 台湾指标五、10年公债殖利率周三盘初下跌，续创低位。交易商表示，主要反映昨晚美债殖利率大跌，不过今日就要封关，所以还是秉持多看少做原则，成交量相当稀落。

他们认为，国际油价跌势再起，使得台币随着韩元及离岸人民币走弱，再加上台股下跌，使得台债受惠，不过今日封关后有长达9天假期，影响市场变数不小，操作还是审慎为之。

〞就反映美债，而且股市跌成这样，短多玩一玩就好，不需要留部位。〞一位公股银行交易主管说。

另一证券商交易主管则称，债市走势还是偏多，殖利率还在下探，在新区间尚未浮现之前，纵然不认同目前的价位，还是要忍住不随意放空，多看少做，待年后再行操作。

交易员预估，今日10年公债104/12期 殖利率区间在0.860-0.920%，五年公债104/13期 殖利率区间在0.50-0.54%。

本地时间10:36，五年券104/13期殖利率跌0.71基点至0.5150%，成交0.5亿台币；10年券104/12殖利率跌2.1基点至0.8960%，成交4.5亿台币；10年新券105/4发行前交易殖利率跌2.5基点报0.8900%，成交3亿台币。

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--韩国经济：政府出台多项刺激举措以维持经济增长。 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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