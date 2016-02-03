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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 11:05 BJT

日本股市：早盘收低逾3%，受原油续跌及日圆升值打压

“日经指数个股几乎全盘尽墨，表明市场参与者认为目前是出脱的时机，”Superfund Securities Japan首席代表Hiroki Allen表示。

他表示，日股下跌也反映出上周日本央行采取负利率举措后，再采行支撑措施的预期消退。

“宣布负利率之后，日本央行再进行干预的可能性不高，因此抛售者并不预期下行趋势中会有逆转的情况发生，”他表示。

东证股价指数中的石油与煤矿类分项指数 下挫1.7%。

防御型类股也难逃全面的跌势狙击，制药类股 下跌1.9%。(完)

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