韩国金融市场：股汇均下跌，油价重拾跌势构成压力

投资者也聚焦朝鲜(北韩)发射卫星计划，韩国及日本都认为事实上这是发射一枚远程导弹。

韩国股市也受油价拖累而走低。

韩国股市综合股价指数(KOSPI) 下跌1.2%至1,883.37点，下滑的股票家数多过上涨家数，比例为37比10。

股市全面下滑，造船股 和制钢股 跌幅居前。大宇造船 挫低4.9%，浦项钢铁(POSCO) 下跌1.4%。

早盘尾声时，外资在主板卖超1,167亿韩元(9,613万美元)韩股，是大盘下跌的拖累因素之一。

三年期韩国公债3月合约 上涨0.08点，报110.16。

0218GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,214.2 1,207.4

日圆/韩元 10.1445/513 10.0965

韩国公债期货 * 110.16 110.08

韩国综合股价指数 1,883.37 1,906.60

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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