韩国金融市场：股汇均下跌，油价重拾跌势构成压力

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
投资者也聚焦朝鲜(北韩)发射卫星计划，韩国及日本都认为事实上这是发射一枚远程导弹。
韩国股市也受油价拖累而走低。
韩国股市综合股价指数(KOSPI) 下跌1.2%至1,883.37点，下滑的股票家数多过上涨家数，比例为37比10。
股市全面下滑，造船股 和制钢股 跌幅居前。大宇造船 挫低4.9%，浦项钢铁(POSCO) 下跌1.4%。
早盘尾声时，外资在主板卖超1,167亿韩元(9,613万美元)韩股，是大盘下跌的拖累因素之一。
三年期韩国公债3月合约 上涨0.08点，报110.16。
0218GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,214.2 1,207.4
日圆/韩元 10.1445/513 10.0965
韩国公债期货 * 110.16 110.08
韩国综合股价指数 1,883.37 1,906.60
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
如欲浏览韩国现货公债报价，请点选
如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
东南亚股市报导 英股富时指数
德股DAX指数 法股CAC-40指数
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍/王颖)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)