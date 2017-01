《美国上市公司业绩公布日程表》--2月3日至2月10日

汤森路透2月3日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间; AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 (日-月-年) (日-月-年) 03-2-2016 05-2-2016 NTS CSRA.N Q3 2016 CSRA Inc 03-2-2016 BMO BDX.N Q1 2016 Becton Dickinson and Co 03-2-2016 BMO ALXN.OQ Q4 2015 Alexion Pharmaceuticals Inc 03-2-2016 BMO ADP.OQ Q2 2016 Automatic Data Processing Inc 03-2-2016 BMO IP.N Q4 2015 国际纸业(International Paper) 03-2-2016 BMO MRK.N Q4 2015 默克 03-2-2016 BMO ETN.N Q4 2015 Eaton Corporation PLC 03-2-2016 05-2-2016 BMO TGNA.N Q4 2015 Tegna Inc 03-2-2016 08-2-2016 BMO MSI.N Q4 2015 摩托罗拉解决方案 03-2-2016 BMO NOV.N Q4 2015 National Oilwell Varco Inc 03-2-2016 BMO BEN.N Q1 2016 Franklin Resources Inc 03-2-2016 BMO JEC.N Q1 2016 Jacobs Engineering Group Inc 03-2-2016 BMO CMCSA.OQ Q4 2015 康卡斯特(Comcast) 03-2-2016 BMO EXC.N Q4 2015 Exelon Corp 03-2-2016 BMO CBG.N Q4 2015 CBRE Group Inc 03-2-2016 BMO SE.N Q4 2015 Spectra Energy Corp 03-2-2016 BMO GM.N Q4 2015 通用汽车(General Motors) 03-2-2016 BMO MPC.N Q4 2015 Marathon Petroleum Corp 03-2-2016 11:45 AVY.N Q4 2015 Avery Dennison Corp 03-2-2016 12:30 SO.N Q4 2015 Southern Co 03-2-2016 13:00 MDLZ.OQ Q4 2015 Mondelez International Inc 03-2-2016 AMC MCHP.OQ Q3 2016 Microchip Technology Inc 03-2-2016 AMC PCL.N Q4 2015 Plum Creek Timber Company Inc 03-2-2016 AMC LNC.N Q4 2015 Lincoln National Corp 03-2-2016 AMC XL.N Q4 2015 XL Group PLC 03-2-2016 AMC MAC.N Q4 2015 Macerich Co 03-2-2016 AMC TMK.N Q4 2015 Torchmark Corp 03-2-2016 08-2-2016 AMC GMCR.OQ Q1 2016 Keurig Green Mountain Inc 03-2-2016 AMC ALL.N Q4 2015 Allstate Corp 03-2-2016 AMC CINF.OQ Q4 2015 Cincinnati Financial Corp 03-2-2016 AMC YUM.N Q4 2015 百胜集团(Yum Brands) 03-2-2016 AMC AVB.N Q4 2015 AvalonBay Communities Inc 03-2-2016 AMC BXP.N Q4 2015 Boston Properties Inc 03-2-2016 AMC MET.N Q4 2015 美国大都会人寿保险公司 03-2-2016 05-2-2016 AMC WYNN.OQ Q4 2015 Wynn Resorts Ltd 04-2-2016 BMO ABC.N Q1 2016 AmerisourceBergen Corp 04-2-2016 BMO BSX.N Q4 2015 Boston Scientific Corp 04-2-2016 BMO RL.N Q3 2016 Ralph Lauren Corp 04-2-2016 BMO CLX.N Q2 2016 Clorox Co 04-2-2016 BMO OXY.N Q4 2015 Occidental Petroleum Corp 04-2-2016 BMO CI.N Q4 2015 信诺集团(Cigna Corp) 04-2-2016 BMO LVLT.N Q4 2015 Level 3 Communications Inc 04-2-2016 BMO EQT.N Q4 2015 EQT Corp 04-2-2016 BMO VMC.N Q4 2015 Vulcan Materials Co 04-2-2016 BMO PPL.N Q4 2015 PPL Corp 04-2-2016 BMO SNA.N Q4 2015 Snap-On Inc 04-2-2016 BMO MHFI.N Q4 2015 McGraw Hill Financial Inc 04-2-2016 BMO CMS.N Q4 2015 CMS Energy Corp 04-2-2016 BMO TE.N Q4 2015 TECO Energy Inc 04-2-2016 BMO CMI.N Q4 2015 Cummins Inc 04-2-2016 BMO MMC.N Q4 2015 Marsh & McLennan Companies Inc 04-2-2016 BMO COP.N Q4 2015 康菲石油国际(ConocoPhillips) 04-2-2016 BMO PM.N Q4 2015 菲利普莫里斯(Philip Morris International) 04-2-2016 BMO ICE.N Q4 2015 洲际交易所(ICE) 04-2-2016 BMO TDC.N Q4 2015 Teradata Corp 04-2-2016 BMO DLPH.N Q4 2015 Delphi Automotive PLC 04-2-2016 BMO XYL.N Q4 2015 Xylem Inc 04-2-2016 12:00 WEC.N Q4 2015 WEC Energy Group Inc 04-2-2016 AMC AIV.N Q4 2015 Apartment Investment and Management Co 04-2-2016 AMC PKI.N Q4 2015 PerkinElmer Inc 04-2-2016 AMC SYMC.OQ Q3 2016 赛门铁克(Symantec) 04-2-2016 AMC ESS.N Q4 2015 Essex Property Trust Inc 04-2-2016 AMC HIG.N Q4 2015 Hartford Financial Services Group Inc 04-2-2016 AMC SRCL.OQ Q4 2015 Stericycle Inc 04-2-2016 AMC ES.N Q4 2015 Eversource Energy 04-2-2016 AMC HBI.N Q4 2015 HanesBrands Inc 04-2-2016 AMC NWSA.OQ Q2 2016 新闻集团(News Corp) 04-2-2016 AMC QRVO.OQ Q3 2016 Qorvo Inc 05-2-2016 BMO TSN.N Q1 2016 Tyson Foods Inc 05-2-2016 BMO WY.N Q4 2015 Weyerhaeuser Co 05-2-2016 BMO AME.N Q4 2015 Ametek Inc 05-2-2016 BMO AON.N Q4 2015 Aon PLC 05-2-2016 BMO EL.N Q2 2016 雅诗兰黛(Estee Lauder Companies) 05-2-2016 BMO MCO.N Q4 2015 穆迪(Moody's Corp) 05-2-2016 BMO CME.OQ Q4 2015 芝加哥商业交易所集团(CME Group) 08-2-2016 BMO HAS.OQ Q4 2015 孩之宝(Hasbro) 08-2-2016 BMO CTSH.OQ Q4 2015 Cognizant Technology Solutions Corp 08-2-2016 BMO DO.N Q4 2015 Diamond Offshore Drilling Inc 08-2-2016 12-2-2016 BMO OMC.N Q4 2015 Omnicom Group Inc 08-2-2016 BMO L.N Q4 2015 Loews Corp 08-2-2016 21:00 FOXA.OQ Q2 2016 21世纪福斯(福克斯) 08-2-2016 AMC OI.N Q4 2015 Owens-Illinois Inc 09-2-2016 BMO HCP.N Q4 2015 HCP Inc 09-2-2016 BMO VIAB.OQ Q1 2016 维亚康母(Viacom) 09-2-2016 BMO KO.N Q4 2015 可口可乐(Coca-Cola) 09-2-2016 BMO CVS.N Q4 2015 CVS Health Corp 09-2-2016 BMO MLM.N Q4 2015 Martin Marietta Materials Inc 09-2-2016 BMO GT.OQ Q4 2015 固特异轮胎(Goodyear Tire) 09-2-2016 BMO REGN.OQ Q4 2015 Regeneron Pharmaceuticals Inc 09-2-2016 BMO FIS.N Q4 2015 Fidelity National Information Services Inc 09-2-2016 BMO WYN.N Q4 2015 Wyndham Worldwide Corp 09-2-2016 11:30 IR.N Q4 2015 Ingersoll-Rand PLC 09-2-2016 12:00 MAS.N Q4 2015 Masco Corp 09-2-2016 AMC AKAM.OQ Q4 2015 Akamai Technologies Inc 09-2-2016 15-2-2016 AMC GAS.N Q4 2015 AGL Resources Inc 09-2-2016 AMC FRT.N Q4 2015 Federal Realty Investment Trust 09-2-2016 15-2-2016 AMC AMAT.OQ Q1 2016 应用材料(Applied Materials) 09-2-2016 AMC DIS.N Q1 2016 迪士尼(Walt Disney) 09-2-2016 AMC WLTW.OQ Q4 2015 Willis Group Holdings PLC 09-2-2016 AMC AIZ.N Q4 2015 Assurant Inc 09-2-2016 AMC WU.N Q4 2015 西联汇款(Western Union Co) 10-2-2016 BMO DTE.N Q4 2015 DTE Energy Co 10-2-2016 BMO TWX.N Q4 2015 时代华纳(Time Warner) 10-2-2016 BMO HSIC.OQ Q4 2015 Henry Schein Inc 10-2-2016 BMO SEE.N Q4 2015 Sealed Air Corp 10-2-2016 12:30 HUM.N Q4 2015 Humana Inc. 10-2-2016 AMC IFF.N Q4 2015 International Flavors & Fragrances Inc 10-2-2016 15-2-2016 AMC DVA.N Q4 2015 DaVita HealthCare Partners Inc 10-2-2016 AMC CSCO.OQ Q2 2016 思科(Cisco Systems) 10-2-2016 AMC WFM.OQ Q1 2016 Whole Foods Market Inc 10-2-2016 AMC PXD.N Q4 2015 Pioneer Natural Resources Co 10-2-2016 AMC EFX.N Q4 2015 Equifax Inc 10-2-2016 AMC ORLY.OQ Q4 2015 O'Reilly Automotive Inc 10-2-2016 AMC CTL.N Q4 2015 CenturyLink Inc 10-2-2016 AMC O.N Q4 2015 Realty Income Corp 10-2-2016 AMC FMC.N Q4 2015 FMC Corp 10-2-2016 AMC PRU.N Q4 2015 保德信金融集团(Prudential Financial) 10-2-2016 AMC EXPE.OQ Q4 2015 Expedia Inc 10-2-2016 AMC MYL.OQ Q4 2015 Mylan NV 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)