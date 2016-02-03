中国债市动态：现券收益率冲高回落，多重利空消息冲击市场信心仍弱

路透上海2月3日 - 中国银行间债市周三早盘现券继续走弱，长端利率债活跃券收益率冲高回落，在接近昨日尾盘附近的位置震荡。交易员称，虽然买盘力量较昨日略增，但短期内市场信心疲弱，偏空情绪仍占强势。

他们并表示，昨日监管层或限制债市杠杆的传闻，及央行下调非限购城市首套房贷首付比例的利空消息冲击继续发酵，而春节后亦有供给上升等担忧萦绕，料债市近期弱势调整势头难改。

“十年国开最高到3.24%，一波买盘直接下到3.165%，后来反弹了一些；算是稳住了，但还是下不去。”上海一银行交易员称。

剩余期限近10年的国开债活跃券150218 最新收益率报价为3.2000%/3.1900%，上日尾盘为3.2200%/3.1790%。

昨日有市场传闻称，央行近期召集大型银行开会了解委外以及杠杆率的情况，未来或将限制固定收益类结构化产品杠杆水平。证券时报今日报导称，央行座谈会主要内容并非涉及委外业务，而是摸底了解银行在银行间债市投资情况，以及债券杠杆投资情况，并未提出限制措施。

“是不是真的还不清楚，反正市场是信了，这两天先砸了再说。”上海一券商交易员称。

华南一银行交易员提及，春节过后预计地方债发行启动在即，供给压力将上升，此外1月CPI和信贷数据亦可能走高，对债市影响均偏空，节前操作亦谨慎为上。

海通证券宏观债券研究团队认为，目前国内货币政策宽松陷入两难，理财委外或受限，这意味着债券需求边际减少，而春节后包括地方债、基建债、国债和政金债在内的利率债供给将大幅扩容，供需关系趋于恶化，加上去杠杆或造成踩踏，债市面临调整压力不小。

中国央行公开市场今日将进行共1,000亿元人民币的逆回购操作，与上日操作量持平，其中14天期400亿元，28天期600亿元，中标利率持平于2.40%和2.60%；因今日无逆回购到期，据此计算，单日净投放量亦为1,000亿元。

中国央行周二表示，对个人住房贷款政策有关事项进行调整，在不实施“限购”措施的城市，居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，原则上最低首付款比例为25%，各地可向下浮动5个百分点。