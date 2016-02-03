《汇市简讯》美元兑日圆在日央行总裁强硬谈话后持稳，美债有新的买兴

0319GMT * 美元兑日圆在稍早跌至119.45后，看来已企稳，受惠于日本央行总 裁黑田东彦的谈话 * 黑田东彦谈话强硬，强调宽松没有限制 * 日经指数在下午盘可望见到反弹 * 上移的日线图一目均衡转换线在119.62，此为关键水准，在下方有 支撑／买单 * 阻力位在小时图一目转换线119.83、120.00之前，以及200小时移 动均线切入位119.38下方 * 大型日本银行指称，逢美元兑日圆下跌，美债有新的买兴 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)