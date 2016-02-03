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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 11:42 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在日央行总裁强硬谈话后持稳，美债有新的买兴

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    * 美元兑日圆在稍早跌至119.45后，看来已企稳，受惠于日本央行总
裁黑田东彦的谈话
    *　黑田东彦谈话强硬，强调宽松没有限制
    *　日经指数在下午盘可望见到反弹
    * 上移的日线图一目均衡转换线在119.62，此为关键水准，在下方有
支撑／买单
    * 阻力位在小时图一目转换线119.83、120.00之前，以及200小时移
动均线切入位119.38下方
    * 大型日本银行指称，逢美元兑日圆下跌，美债有新的买兴
    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)

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