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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 11:44 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元看来脆弱，因股市受压

0330GMT
    
    * MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌逾2%；标准普尔500指数期货
目前跌0.50%
    * 避险环境打压澳元，并鼓励解除利差交易
    * 澳元兑日圆下跌0.8%，昨日挫跌近2%
    * 澳元兑美元一度低见0.7003，之后买家在0.7000之前出手带来支撑
    * 支撑位在6985/90，此为0.6828/0.7143的50%回档位和20日移动均
线的会合处
    * 若跌破0.6980，则下看61.8%回档位0.6945
    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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