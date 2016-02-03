《汇市简讯》澳元兑美元看来脆弱，因股市受压

0330GMT * MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌逾2%；标准普尔500指数期货 目前跌0.50% * 避险环境打压澳元，并鼓励解除利差交易 * 澳元兑日圆下跌0.8%，昨日挫跌近2% * 澳元兑美元一度低见0.7003，之后买家在0.7000之前出手带来支撑 * 支撑位在6985/90，此为0.6828/0.7143的50%回档位和20日移动均 线的会合处 * 若跌破0.6980，则下看61.8%回档位0.6945 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张明钧)