中国汇市：人民币早盘续窄幅整理，避险需求推升期权隐含波动率

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
* 人民币早盘延续窄幅整理，中间价续持稳
* 各方对人民币节前续横盘看法一致
* 避险需求推升期权隐含波动率
* 汇价缺乏弹性，部分机构倒量提高成交量
路透上海2月3日 - 人民币兑美元即期 周三早盘延续窄幅波动，绝大部分时间维持在6.58元关口上方，中间价亦续持稳。交易员称，虽见各方对人民币节前续横盘看法一致，但市场仍对汇市能否长期持稳存疑，避险需求不断推升美元/人民币期权隐含波动率 。
他们并表示，在岸连续窄幅横盘也引来部分机构倒量交易，半日成交维持在较高水平；而市场更关注离岸CNH 表现，离岸CNH本周再度走弱，与在岸价差亦拉大到近600点子水平，若价差继续扩大，不排除招来监管干预的可能。
“节前大家都预期差不多，但你说今年就这样一直（横盘）下去？...期权波动率上升，说明大家的心理还是对这种稳定不是那么确信的，因为问题（贬值预期）还在那啊。”一外资行交易员称。
中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。
北京时间11:34，人民币兑美元 即期报6.5798元，上日收报6.5797元。今日人民币兑美元中间价 报6.5521元，上日中间价为6.551元。人民币兑美元即期成交额 为76.36亿美元，上日半日为75亿美元。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为5.262/5.762，6个月期的平价期权 报价为5.175/5.675，较上周一阶段低点均显明显回升。
为限制资本流出，监管层继续强化监管；中国银联周三声明称，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限，但近期银联发现有部分商户规避此限制类交易规定，要求机构进行规范。
全球汇市方面，日圆和欧元兑美元周三守住隔夜升幅，此前油价急跌引燃避险情绪，掼压美债收益率至九个月低位，令美元吸引力下降。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9675元,上日尾盘为6.9325元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6385元, 上一交易日尾盘报6.63元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5789；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)