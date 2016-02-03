中国汇市：人民币早盘续窄幅整理，避险需求推升期权隐含波动率

* 人民币早盘延续窄幅整理，中间价续持稳

* 各方对人民币节前续横盘看法一致

* 避险需求推升期权隐含波动率

* 汇价缺乏弹性，部分机构倒量提高成交量

路透上海2月3日 - 人民币兑美元即期 周三早盘延续窄幅波动，绝大部分时间维持在6.58元关口上方，中间价亦续持稳。交易员称，虽见各方对人民币节前续横盘看法一致，但市场仍对汇市能否长期持稳存疑，避险需求不断推升美元/人民币期权隐含波动率 。

他们并表示，在岸连续窄幅横盘也引来部分机构倒量交易，半日成交维持在较高水平；而市场更关注离岸CNH 表现，离岸CNH本周再度走弱，与在岸价差亦拉大到近600点子水平，若价差继续扩大，不排除招来监管干预的可能。

“节前大家都预期差不多，但你说今年就这样一直（横盘）下去？...期权波动率上升，说明大家的心理还是对这种稳定不是那么确信的，因为问题（贬值预期）还在那啊。”一外资行交易员称。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。

北京时间11:34，人民币兑美元 即期报6.5798元，上日收报6.5797元。今日人民币兑美元中间价 报6.5521元，上日中间价为6.551元。人民币兑美元即期成交额 为76.36亿美元，上日半日为75亿美元。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为5.262/5.762，6个月期的平价期权 报价为5.175/5.675，较上周一阶段低点均显明显回升。

为限制资本流出，监管层继续强化监管；中国银联周三声明称，境外保险机构受理境内银联卡属于限制类交易，一直受限于每笔5,000美元刷卡上限，但近期银联发现有部分商户规避此限制类交易规定，要求机构进行规范。

全球汇市方面，日圆和欧元兑美元周三守住隔夜升幅，此前油价急跌引燃避险情绪，掼压美债收益率至九个月低位，令美元吸引力下降。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.9675元,上日尾盘为6.9325元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6385元, 上一交易日尾盘报6.63元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5789；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。