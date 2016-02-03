《台湾利率预测》2月短票利率料降至0.355-0.40%，年后通货回笼资金宽裕

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透台北2月3日 - 台湾货币市场资金调度人士周三表示，2月因农历年后通货回笼的宽松因素，预料市场资金将宽裕，短票利率交易区间有走低机会，区间预估在0.355-0.40%。
交易员表示，受2月开始，外资转头汇入的影响，外商银资金偏向相对充裕。不过市场两大公营龙头银行资金或多或缺并不稳定，而年后通货回笼则将视央行的冲销力道而定。
〞过完年通货回笼，可能年后利率会下滑更快，〞一位大型票券商交易员表示。
不过也有交易员认为，在1月底时台湾央行少收了不少定存单，央行近期可能将会向某些银行加大冲销，以平稳一下因农历年前后波动较大的资金情势。
央行周二可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为7兆(万亿)2,903.40亿台币；1月的最后一周则是减发了882.5亿台币，连续两周减发。
2月的宽松因素有：央行存单到期4.7兆(万亿)台币、公债还本付息229亿余台币。紧缩因素则有Natixis CNAT.PA 发行2.62亿美元公司债、央行发行1,600亿台币一年期定存单和300亿台币两年期定存单。和财政部发行10年期公债105/3期，预估金额300亿台币。
以下为各金融机构对2月提存期的30天期自保短票利率预测结果：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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票券公司一 0.35 0.38
票券公司二 0.35 0.39
票券公司三 0.36 0.42
中型银行一 0.37 0.42
大型银行一 0.38 0.40
大型银行二 0.35 0.40
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中 值 0.355 0.40 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
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