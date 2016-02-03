《台湾利率预测》2月短票利率料降至0.355-0.40%，年后通货回笼资金宽裕

路透台北2月3日 - 台湾货币市场资金调度人士周三表示，2月因农历年后通货回笼的宽松因素，预料市场资金将宽裕，短票利率交易区间有走低机会，区间预估在0.355-0.40%。

交易员表示，受2月开始，外资转头汇入的影响，外商银资金偏向相对充裕。不过市场两大公营龙头银行资金或多或缺并不稳定，而年后通货回笼则将视央行的冲销力道而定。

〞过完年通货回笼，可能年后利率会下滑更快，〞一位大型票券商交易员表示。

不过也有交易员认为，在1月底时台湾央行少收了不少定存单，央行近期可能将会向某些银行加大冲销，以平稳一下因农历年前后波动较大的资金情势。

央行周二可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为7兆(万亿)2,903.40亿台币；1月的最后一周则是减发了882.5亿台币，连续两周减发。

2月的宽松因素有：央行存单到期4.7兆(万亿)台币、公债还本付息229亿余台币。紧缩因素则有Natixis CNAT.PA 发行2.62亿美元公司债、央行发行1,600亿台币一年期定存单和300亿台币两年期定存单。和财政部发行10年期公债105/3期，预估金额300亿台币。

以下为各金融机构对2月提存期的30天期自保短票利率预测结果：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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票券公司一 0.35 0.38

票券公司二 0.35 0.39

票券公司三 0.36 0.42

中型银行一 0.37 0.42

大型银行一 0.38 0.40

大型银行二 0.35 0.40

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