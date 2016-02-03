日本个股：大和证券在亚洲债券业务部门裁员--消息

路透香港2月3日 - 日本第二大券商大和证券集团 在亚洲债券业务部门裁员，成为亚洲又一家降低在该地区债券资本市场市占率的金融机构。

据了解情况的银行人士，大和证券对除日本外亚洲债券资本部门裁掉六个岗位。

12月该公司退出股票保证金交易。此外，之前一位消息人士还表示，大和证券在考虑退出股票资本市场业务，之后可能会裁员。

如果其真的撤出这些业务，那么就只剩下股票销售和交易、企业融资、并购和私募股权业务。