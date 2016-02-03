日本个股：大和证券在亚洲债券业务部门裁员--消息

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透香港2月3日 - 日本第二大券商大和证券集团 在亚洲债券业务部门裁员，成为亚洲又一家降低在该地区债券资本市场市占率的金融机构。
据了解情况的银行人士，大和证券对除日本外亚洲债券资本部门裁掉六个岗位。
12月该公司退出股票保证金交易。此外，之前一位消息人士还表示，大和证券在考虑退出股票资本市场业务，之后可能会裁员。
如果其真的撤出这些业务，那么就只剩下股票销售和交易、企业融资、并购和私募股权业务。
大和证券未回复置评要求。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)