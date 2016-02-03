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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 12:42 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆下跌，日经指数缩减跌幅

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    * 美元兑日圆在日本股市下午盘开盘后跌至新低119.42
    * 盛传交易员在下午盘开盘时有更多的股票卖单，不过跌幅有限
    * 美元兑日圆自低位回升，但日经指数仍下跌
    * 日本央行总裁黑田东彦略为意外的强硬谈话，没有带来更多的影响
    * 目前关注股市，在纽约盘前焦点将回到油市
    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 李爽)

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