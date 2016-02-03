《汇市简讯》美元兑日圆下跌，日经指数缩减跌幅

0430GMT * 美元兑日圆在日本股市下午盘开盘后跌至新低119.42 * 盛传交易员在下午盘开盘时有更多的股票卖单，不过跌幅有限 * 美元兑日圆自低位回升，但日经指数仍下跌 * 日本央行总裁黑田东彦略为意外的强硬谈话，没有带来更多的影响 * 目前关注股市，在纽约盘前焦点将回到油市 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 李爽)