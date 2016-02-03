欧洲经济指标预测--2月4日-2月11日****

日本股市：金融股带动日经指数收高，但东芝和高田股价跳水
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月1日当周
2月4日(四)
0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负18
0830 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 +0.3% +1.7%
(较上年同期) 截至1月的三个月 -- +9.5%
1200 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 2月 1-8-0 1-8-0
(升息-不变-降息)
1200 英国央行利率决定 2月 0.50% 0.50%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
2月5日(五)
0700 德国工业订单(较前月) 12月 -0.5% +1.5%
0745 法国经常账收支(亿欧元) 12月 -- 赤字14
0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 逆差44.0 逆差46.3
进口(亿欧元) -- 430.5
出口(亿欧元) -- 384.2
2月8日当周
2月8日(一)
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 -- 正9.6
2月9日(二)
0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 -- +0.1%
0645 瑞士未经季节调整失业率 1月 -- 3.7%
经季节调整失业率 -- 3.4%
0700 德国工业生产(较前月) 12月 -- -0.3%
0700 德国经季节调整出口(较前月) 12月 -- +0.4%
进口(较前月) -- +1.6%
贸易收支(亿欧元) -- 顺差197
0745 法国预算收支(亿欧元) 1-12月 -- 赤字828
0930 英国对非欧盟地区商品贸易收支(亿英镑) 12月 -- 逆差24.5
全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差106.4
2月10日(三)
0745 法国工业生产(较前月) 12月 -- -0.9%
0900 意大利经季节调整工业生产(较前月) 12月 -- -0.5%
经工作日调整工业生产(较上年同期) -- +0.9%
0930 英国工业生产(较前月) 12月 -- -0.7%
(较上年同期) -- +0.9%
制造业产出(较前月) -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.2%
2月11日(四)
0001 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 1月 -- 正50
0815 瑞士CPI(较前月) 1月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.3%
1100 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 34.8
1100 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 40.4
1100 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 57.0
1100 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 53.5
2月11-16日
0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 1月 -- -0.8%
(较上年同期) -- -1.0%
(完)
***提取相关资料，请点选下列代码连结
东芝挫跌16%至242.3日圆，为2016年4月以来的最低收盘位，此前日本共同社报导称，东芝旗下美国核反应堆事业可能录得7,000亿日圆(61亿美元)亏损，远大于东芝先前向投资人预警的5,000亿日圆。
根据穆迪，即便2016年绿色债券创下934亿美元的发行纪录，但在全年全球资本市场债券发行总规模的6.7万亿(兆)美元中，也仅占1.4%。
* 日股日经指数涨0.94%，中国股市沪综指跌0.42%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.3%，美国原油期货涨0.92%，美国公债收益率报2.4187%